Är du vår nya Servicerådgivare till Forsbergs Fritidscenter i Stockholm?
2026-02-20
Visste du att varannan svensk kan tänka sig att semestra med husbil eller husvagn? Vår marknad har inte bara växt de senaste åren, vår kundgrupp har också breddats - och idag ser vi likväl pensionärer, småbarnsfamiljer eller inbitna golfare som våra kunder och under alla årstider. Vår bransch är i förändring och vi på Forsbergs fritidscenter vill leda den utvecklingen. Vill du följa med på vår resa...?
Till vår anläggning i Stockholm söker vi nu en Servicerådgivare som brinner för kundservice och alltid arbetar för att överträffa kundens förväntningar.
Som Servicerådgivare på Forsbergs Fritidscenter...
• har du kontakt med verkstadens kunder genom hela processen samt ger stöd och vägledning. En viktig del i arbetet är att alltid ge kunden ett professionellt bemötande samt säkerställa att önskemålen uppfylls. Allt handlar om ditt intresse, planering, kommunikation och försäljning!
I vår verkstad utförs service, reparation, eftermontage, skadereparation och iordningställande av våra husbilar och husvagnar. En husbil är likt ett hus inrett med el och värmesystem och har allt ifrån sov- och badrum till vardagsrum och kök.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och boka in kunder via telefon, e-post och personliga möten samt ta emot och lämna ut bilar och vagnar. Du kommer även att sälja tillbehör och hantera vår butik, planera och följa upp leveranser av försäljningsfordon, bedöma garantianspråk, beställa reservdelar, bearbeta kundreklamationer och vägleda kunderna i tekniska frågor.
På plats i Stockholm har du ett härligt gäng kollegor bestående av 3st Fordonstekniker, Servicechefen (som du också rapporterar till) samt 2st säljare och deras Försäljningschef. Utöver kollegorna på centret har du ca 100 kollegor till ute på våra andra center och huvudkontoret.
Datorn och dess system är ditt främsta arbetsverktyg. Du har därtill ett ansvar för att verkstadens produktivitet och drift optimeras i nära samarbete med Servicechefen.
Vi söker dig...
• som har ett intresse för att lösa problem och är en god kommunikatör. Vi ser gärna att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet av liknande arbete som servicerådgivare/kundmottagare. Det är viktigt att du har förståelse för vikten av god service och bra kundbemötande. Teknisk kompetens meriterande.
Som person är du drivande och bidrar med nytänkande och ständiga förbättringar. Du är duktig på att balansera kraven i arbetslivet. Vi sätter stort värde i att vårda vårt team så det är en förutsättning att du besitter en god social kompetens och är van att jobba både självständigt men också i grupp.
Det är viktigt att du är en problemlösare, då du i tjänsten kommer att möta många olika typer av situationer. Du är lyhörd och vet vad du behöver göra för att skapa en personlig relation med kunden och tillgodose deras behov.
Ett krav att du har goda datakunskaper och innehar minst B-körkort för manuell växellåda. C1 och/eller BE körkort är meriterande.
Hur är det att vara anställd på Forsbergs Fritidscenter?
Förutom spännande arbetsuppgifter blir du en del av ett fantastiskt team som jobbar enligt våra gemensamma värderingar; Nytänkande, Omtänksamma, Drivande och Enkla. På Forsbergs Fritidscenter hjälper vi varandra och våra kunder, och vi ser att det är tillsammans som vi kan bli snabbare, starkare och bättre. Vi strävar efter att vara lite bättre idag än vad vi var igår och vet att en god idé är en god idé oavsett vem som levererar den. Vi har ett bra kollektivavtal, ett schysst förmånspaket och titt som tätt bjuds det på olika personalevenemang.
Forsbergs Fritidscenter är Sveriges största importör och återförsäljare av husbilar och husvagnar. Vi har en bred produktportfölj med starka varumärken som Hobby, Frankia, Niesmann Bischoff, Polar, Pilote, Sunlight och Concorde. Vi har funnits i 30 år och finns idag på sju orter i landet. Totalt är vi ca 100 anställda och vi är del av KVD-koncernen.
Läs gärna mer om oss på www.forsbergsfritidscenter.se
Låter det som ett jobb för dig? Vi arbetar med löpande urval, sök därför redan idag!
För frågor angående tjänsten, kontakta Marcus Hedvall, Servicechef i Stockholm på: marcus.hedvall@ffc.se
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta.
I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
Detta är ett heltidsjobb.
Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB
Bergkällavägen 22
192 79 SOLLENTUNA
