Är du vår nya Sektionschef på Akutmottagningen Sahlgrenska?
2025-09-29
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Akutmottagningen Sahlgrenska är en intensiv och spännande arbetsplats med nästan 60 000 patientbesök per år.
Vi tar emot ett brett spektrum av patienter med olika sjukdomar och vi har också ett regionalt traumavårdsuppdrag. På Akutmottagningen arbetar ungefär 120 medarbetare. Läkarbemanningen utgörs av underläkare, ST-läkare och specialister i akutsjukvård, internmedicin och kirurgi.
Akutmottagningen ingår i verksamhetsområde Akutmedicin och Geriatrik, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förutom Akutmottagningen ingår i verksamhetsområdet avdelningarna 90/91 (MAVA), avdelning 19/32 (akut internmedicin) och avdelning 21 och 34 (akut geriatrik och geriatrisk rehabilitering).
Om uppdraget
Vi söker två engagerade och erfarna specialistläkare i akutsjukvård, eller annan specialist med erfarenhet av akutsjukvård, som vill kombinera det kliniska arbetet med ett strategiskt och operativt ledaruppdrag. Du kommer att arbeta halvtid som läkare inom akutsjukvården och halvtid som sektionschef med ansvar för utveckling, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsstyrning inom din sektion.
Som sektionschef är du en nyckelperson i vår ledningsgrupp och har ett nära samarbete med verksamhetschef, andra förstalinjechefer och stödfunktioner. Du får möjlighet att påverka och utveckla både det dagliga arbetet och den långsiktiga inriktningen för akutsjukvården.
Vi erbjuder
Ett stimulerande och varierat uppdrag med både kliniskt och strategiskt ansvar
Möjlighet att leda och utveckla en verksamhet i förändring
Kompetenta och engagerade kollegor i ett multidisciplinärt team
Stöd i chefsrollen genom ledarskapsutbildning och mentorskap
En arbetsplats där innovation, samarbete och kvalitet står i centrum
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare i akutsjukvård (eller annan relevant specialitet med erfarenhet av akutsjukvård, exempelvis internmedicin eller kirurgi). Akademisk bakgrund såsom magister-, master- eller forskarutbildning är meriterande.
Du har ett genuint intresse för, och gärna erfarenhet av, ledarskap och verksamhetsutveckling. Du är trygg i din yrkesroll, har god kommunikativ förmåga och är ett föredöme för dina medarbetare. Du har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med utveckling, arbetsmiljö och personalledning samtidigt som du ser helheten och har förmåga att fatta beslut som gynnar både medarbetare och patienter.
Du som tycker att beskrivningen passar in på dig är varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
