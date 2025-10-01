Är du vår nya sekreterare på Finansinspektionen?
Är du serviceinriktad och intresserad av finansiell sektor? Sök det här jobbet hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
På FI får du möjlighet att arbeta i en händelserik miljö där du bidrar till att stärka förtroendet för det finansiella systemet. Vi erbjuder en arbetsplats med samhällsengagemang, kompetenta kollegor och ett gott samarbetsklimat. Som sekreterare på FI får du en central roll i att skapa struktur och effektivitet i vardagen för några av våra verksamhetsområdeschefer. Du har ansvar för att hantera och koordinera deras kalendrar, planera och prioritera möten samt agera proaktivt för att skapa en välfungerande helhet. I din roll bokar du även resor, gör beställningar och sköter enklare ekonomiadministration. Dessutom är du ett administrativt och praktiskt stöd vid hantering av större interna och externa möten. Du arbetar självständigt, men har en nära dialog med övriga sekreterare. Tillsammans stöttar och avlastar ni varandra i det dagliga arbetet.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har gymnasiekompetens
• har mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt i Outlook
• tidigare har arbetat med kalenderhantering och mötesbokningar i en administrativ roll och stöttat chefer på ledningsgruppsnivå.
• har kunskap om sharepoint
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av arbete med resebokningar i resesystem
• tidigare har arbetat på myndighet
• har kunskap om systemet Agresso och fakturahantering.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• vara effektiv även när uppgifterna är rutinartade
• vara hjälpsam, flexibel och bemöta andra på ett vänligt och respektfullt sätt.
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg och betyg.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Anna Cederberg, Kanslichef Marknader, 08-408 983 16
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
