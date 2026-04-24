Är du vår nya Säljare på Renta i Kiruna?
2026-04-24
Hur en "vanlig" dag ser ut
Det finns ingen vanlig dag som säljare på Renta. Men eftersom vi måste försöka ge dig en någorlunda bild ger vi oss på ett försök. Du hämtar bullar, kör ut till ett bygge, morsar på alla längs vägen och kommer sedan in på depån med energi och ett nytt projekt. Du omvärldsbevakar med hjälp av alla slags digitala verktyg - men främst genom att vara ute. Träffa människorna som bygger samhället. Du grillar, du chillar - du använder dina två öron lika flitigt som kunden använder maskinerna. Du saluför Renta som det självklara valet inte bara för kunder, utan även för släkt och vänner. För alla är potentiella kunder. Eller hur?
Du är med på lokala, regionala och nationella sammankomster och bidrar där med ditt sätt och med dina idéer. Vi växer med varandra och utvecklas genom våra olika perspektiv. När dagen väl är slut har du lärt dig mer om en viss maskin, förvandlat kallt samtal till avtal och plockat upp kebab samt fint pris från leverantör till morgondagens grillning. Och det är klart att jobbet skiljer sig mellan våra olika depåer och regioner. Därför målar vi med bred pensel nu. Bilden klarnar först när du sökt jobbet och träffat regionchefen din.
Varför Renta?
På bara fyra år har en idé om att ett gäng mindre och lokala maskinuthyrare skulle enas nationellt - blivit till en verklighet där idag 80 depåer (från Trelleborg till Boden) ger allt för sitt lokalområde. Vi på Renta vet att stor frihet skapar engagemang. Ett engagemang som förenar. Därför är den individuella friheten central och omtanken lokal. Mitt i centrum står våra kunder, vår nummer 10. Det är tack vare dem som spelet klaffar och det är dem som utvecklar oss till att bibehålla det lilla bolagets charm i takt med att vi lagt på oss de stora bolagens muskler. Med depåer i hela Sverige har vi samlats under samma flagg, maskinuthyrare som tror på samma sak. Som bryr sig. Om den lokala byggaren och närområdet hela vägen ut till riksbyggaren och Sverige. Om varandra och om dig.
Vad du har med dig
Visst kan du tala för dig men du har också lärt dig att tiga är guld. Det där med två öron och en mun har lett dig till förståelse, för kundens faktiska behov. Lösningen vet du att du inte själv behöver sitta på, däremot har du nycklarna för att låsa upp och hitta vem eller vad som ger dig lösningen. Ringa kallt, ljummet eller varmt - för dig är det bara en möjlighet att hjälpa den andre oavsett temperatur.
För ändring? Visst läste du förändring och om det är något du har med dig till Renta så är det din iver i att inte "göra som vi alltid har gjort". För ska vi skapa förändring på riktigt och bli bäst i vår stad, då måste vi vara för ändring. Eller hur? Ditt lugn mojnar stormiga glas, din entreprenörsådra trollar fram lösningar och ditt glada lynne - det smittar.
Våra fyra önskemål till dig:
Du är vinnarskallen som arbetat som säljare inom bygg-, maskin- eller anläggningsbranschen. Eller någon helt annan bransch!
Du kan staden din i sömnen och känner starkt för regionen
B-körkortet är lika självkörande som dina kunskaper i Office-paketet
Du är fingertoppsförhandlaren med lokal kännedom, glimten i ögat och talets förmåga.
Vad du får
Vi vill utmana hela branschen och visa alla hur ett nationellt bolag faktiskt kan värna om varje enskild människa också. Maskinerna i all ära, vi är problemlösare och lagspelare. Har kollegan eller kunden behov av en hjälpande hand, då ger vi denne två. Vi kallar det för sunt Rentaförnuft. Du kommer få friskvård, sex veckors semester och en riktigt fartfylld vardag. Men framför allt ett engagemang som bara måste upplevas. Om du är en som bryr sig är det dags att författa brevet om dig själv och samla ihop din livsresa (CV). För vi läser ansökningar från hjullastarn och vill ha dig ombord innan den hyrs ut - igen.
Varaktighet & lön
Provanställning, för att sedan övergå till tillsvidareanställning. Tillträde snarast. Fast lön
Kontaktperson & ansökan
Ytterligare information ringer du Nils Billgren 073-3860206
Vi intervjuar och gör urval löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är 2026-05-31
Välkommen med din ansökan snarast!
Renta arbetar efter en egen rekryteringsprocess och vi undanber oss alla kontakter från rekryteringsföretag och/eller konsulter som önskar erbjuda tjänster eller hjälp i samband med rekrytering till lediga tjänster.
Om Renta
Vi finns för hela Sverige. Från norr till söder, öst till väst. För vi bryr oss om ditt bygge. Som maskinuthyrare till främst bygg- och anläggningsbranschen erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Vi är 800 anställda som vet att frihet skapar engagemang, och det är det som förenar oss. Vi växer eftersom vi fortsätter investera i nya depåer och utrustning av högsta kvalitet. Men framför allt för att vi bryr oss om det Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renta AB
