Är du vår nya riskexpert på område Bank?
Finansinspektionen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finansinspektionen i Stockholm
Vill du vara med och bygga upp och utveckla Finansinspektionens tillsyn av nya aktörer, med fokus på konsumentskydd och metodutveckling i ett samhällsviktigt område? Sök det här jobbet hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som riskexpert på enheten Kreditrisker inom avdelningen Finansiella risker, Bank arbetar du med tillsyn i första hand avseende regelverken för inkassoverksamhet, kreditförvaltare och specialiserade skuldomstrukturerare. Du har fokus på rörelsereglering samt konsumentskyddande bestämmelser, exempelvis genom undersökningar och fördjupade analyser. Tjänsten kan över tid komma att utvecklas och även omfatta andra delar av enhetens verksamhetsområde, utifrån verksamhetens behov och medarbetarens intresse.
Enheten bedriver flera undersökningar och tillsynsaktiviteter inom dessa tillståndstyper. Detta är första gången Finansinspektionen genomför regelbundna tillsynsaktiviteter mot inkassobolag, kreditförvaltare och specialiserade skuldomstrukturerare, vilket innebär ett omfattande metodutvecklingsarbete.
I din roll fungerar du som undersökningsledare och deltar aktivt i utvecklingen av arbetsmetoder inom tillsynen. Du skriver även rapporter och remissvar.
Arbetet innebär ett nära samarbete både internt inom området och områdesövergripande. Du har även kontakter med företrädare för branschen och med andra myndigheter.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
har akademisk examen inom juridik, ekonomi eller liknande ämnesområde
har erfarenhet av att tillämpa finansiella lagar och regler
har flera års relevant erfarenhet från finansiell sektor eller myndighet
uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
ha kunskap om relevanta regelverk för inkasso, kreditförvaltare eller kreditriskhantering
har relevant arbetslivserfarenhet från exempelvis kreditinstitut, andra myndigheter, inkassoverksamhet eller köp och försäljning av kreditavtal
har erfarenhet av tillsyn
har erfarenhet av projektledning eller processer.
Om dig
I det här jobbet behöver du
bidra till ett gott samarbete
planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter.Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Christer Furustedt, Enhetschef, 08-408 98424
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235)
Sveavägen 44 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9862352