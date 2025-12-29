Är du vår nya psykolog med KBT-inriktning till Smärtcentrum
2025-12-29
Verksamhetsområde geriatrik, rehabilitering och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
VO rehabilitering och smärtcentrum består av tre sektioner: Hälsoprofessioner, smärtcentrum och rehabiliteringsmedicin. Samtliga sektioner kännetecknas av välfungerande interprofessionellt samarbete, något som vi är mycket stolta över. Vi vill att du ska känna dig välkommen till oss och som ny medarbetar erbjuds du handledning, introduktion och yrkesnätverk med andra psykologer. Vi är experter på rehabilitering och smärta men strävar alltid efter att bli ännu bättre. Som en del i detta ligger ett stort fokus på forskning och framsteg, både inom och utanför sjukhuset. Som medarbetare är du en viktig del i detta, det är naturligt för dig att vilja utvecklas och driva verksamheten framåt.
Inom verksamhetsområdet Smärtcentrum arbetar sammanlagt 9 psykologer. Psykologerna bedriver ett aktivt utvecklingsarbete och verksamhetsområdet i stort har en tydlig forskningsinriktning. Du träffar din profession regelbundet i möten med andra psykologer.
Ditt uppdrag
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består bland annat av bedömning, pedagogiska insatser och behandlingsinsatser för patienter med långvarig smärta på smärtrehabiliteringsmottagningen. Du arbetar självständigt men också i team med andra professioner såsom läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator i ett multimodalt smärtteam. Arbetsuppgifterna består även av bedömning av inneliggande patienter med komplex problematik i så kallade multidisciplinära utredningar. Vid behov ingår du i konsultverksamhet på sjukhuset.
Vi söker dig som tilltalas av utveckling och vill vara med och bidra med din kompetens i detta arbete.
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT, och att det är meriterande att ha tidigare erfarenhet av smärtrehabilitering och/eller beteendemedicin. Vi söker dig som har god förmåga att samarbeta i team. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din kompetens
Du har mod att agera efter din egen övertygelse.
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och handlar i enlighet med av verksamheten fattade beslut medans du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på 100%. Dagtid, mån-fre. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här. (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf)
Intervjuer sker fortlöpande och därför kan tjänsten tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Ann-Charlotte Meuller Danielsson, 018- 611 29 47
Facklig kontaktperson Psykologförbundet nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
