Är du vår nya Platschef på Renta i Kiruna?
Renta - maskinuthyrarna som bryr sig
Bygga är en lagsport och här är varje spelare superviktig. Med stor frihet skapas engagemang. Ett engagemang som förenar. Därför är den individuella friheten central och omtanken lokal. Men minst lika central är våra kunder, vår nummer 10. Det är tack vare dem som spelet klaffar och det är dem som utvecklade oss till att bibehålla det lilla bolagets charm i takt med att vi lagt på oss de stora bolagens muskler. Med depåer i hela Sverige har vi samlats under samma flagg, maskinuthyrare som tror på samma sak. Som bryr sig. Om den lokala byggaren och närområdet hela vägen ut till riksbyggaren och Sverige. Om varandra och om dig. Du med?
Vad kommer du som platschef att göra?
Våra kunder bygger allt möjligt med våra maskiner. Lite varsomhelst dessutom. Du däremot, du kommer bygga relationer internt. Du kommer leda, utveckla och stötta (taktikerna) hela depån mot det gemensamma målet (spelidéen) och tillsammans med regionchef och utesäljare sätter ni budget. En budget du ansvarar för lika mycket som underhållet av våra relationer med både befintliga och nya kunder. Du är också med i depåns hela vardag, stöttar där det behövs. Hugger i eftersom vi hjälps åt. För bygga är en lagsport, maskinuthyrning likaså.
Vi söker dig som...
• älskar sociala sammanhang och sällskap. Framför allt sällskapet. För du är social. På riktigt. För ändring? Visst läste du förändring? Din benägenhet till snabba vändningar är lika självklar som din pulserande entreprenörsådra. Vi är ett entreprenörsdrivet gäng som värnar om stor individuell frihet, ett lokalt engagemang och styrkan i att vara förenade tillsammans. Du med? Vi frågade: ska du med?
Våra fyra önskemål till dig:
Du är problemlösaren med riktigt god initiativförmåga.
B-körkortet är lika självkörande som dina kunskaper i Office-paketet
Du är fingertoppsförhandlaren med lokal kännedom, glimten i ögat och det inspirerande talets förmåga: du får med dig folk.
Du har jobbat i säljande och/eller ledande roll tidigare.
Varför Renta?
Vi vill utmana hela branschen och visa alla hur ett nationellt bolag faktiskt kan värna om varje enskild människa också. Maskinerna i all ära, vi är problemlösare och lagspelare. Har kollegan eller kunden behov av en hjälpande hand, då ger vi denne två. Vi kallar det för sunt Rentaförnuft. Du kommer få friskvård, sex veckors semester och en riktigt fartfylld vardag. Men framför allt ett engagemang som bara måste upplevas. Om du är en som bryr sig är det dags att författa brevet om dig själv och samla ihop din livsresa (CV). För vi läser ansökningar från hjullastarn och vill ha dig ombord innan den hyrs ut - igen.
Varaktighet & Lön
Provanställning, för att sedan övergå till tillsvidareanställning. Tillträde snarast. Fast lön
Kontaktperson & ansökan
Ytterligare information ringer du Nils Billgren, 073-3860206
Vi intervjuar och gör urval löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är 2026-05-31.
Välkommen med din ansökan snarast!
Renta arbetar efter en egen rekryteringsprocess och vi undanber oss alla kontakter från rekryteringsföretag och/eller konsulter som önskar erbjuda tjänster eller hjälp i samband med rekrytering till lediga tjänster.
Om Renta
Vi finns för hela Sverige. Från norr till söder, öst till väst. För vi bryr oss om ditt bygge. Som maskinuthyrare till främst bygg- och anläggningsbranschen erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Vi är 800 anställda som vet att frihet skapar engagemang, och det är det som förenar oss. Vi växer eftersom vi fortsätter investera i nya depåer och utrustning av högsta kvalitet. Men framför allt för att vi bryr oss om det lokala närområdet, om varandra och våran nr 10 - kunderna, för bygga är en lagsport. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7631974-1964609". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renta AB
https://renta.teamtailor.com
Malmvägen 5 (visa karta
)
981 30 KIRUNA
