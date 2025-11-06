Är du vår nya medlemsrekryterare i region södra Skåne?
Hyresgästföreningen / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2025-11-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hyresgästföreningen i Helsingborg
, Malmö
, Kristianstad
, Varberg
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du möter nya människor varje dag och samtidigt gör verklig skillnad? Som medlemsrekryterare hos Hyresgästföreningen blir du en nyckelperson i vår folkrörelse. Ditt uppdrag är tydligt: genom personliga möten vid hyresgästers dörrar värvar du medlemmar som stärker både individens röst och hela organisationen.
Ditt uppdrag
Det här är ett jobb för dig som gillar att ta kontakt, skapa korta men förtroendefulla samtal och som får energi av att jobba mot tydliga mål. Här kombineras säljarens driv och resultatfokus med folkrörelsens engagemang och samhällsnytta. Ingen dag är den andra lik, men varje dag gör skillnad.
Du blir Hyresgästföreningens ansikte utåt, den som möter hyresgäster i vardagen och lyssnar på deras erfarenheter. Arbetet är självständigt, samtidigt är du är en del av ett värvarteam där både gruppchef och kollegor finns nära till hands för att stötta dig i ditt arbete och din utveckling. Tillsammans med dina kollegor i värvarteamet spelar du en avgörande roll för att vi ska nå våra mål som organisation.Publiceringsdatum2025-11-06Bakgrund
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av sälj eller värvning. Det kan vara från olika sammanhang, kanske har du värvat månadsgivare, sålt larm eller abonnemang genom hembesök, arbetat i butik med försäljning eller värvat medlemmar i en organisation. Det viktiga är att du vet hur det är att jobba mot tydliga mål och att du får energi av att se resultatet av ditt arbete.
Vi söker dig som:
Trivs med att arbeta i uppsökande verksamhet i bostadsområden runtom i regionen. Detta då ditt mål är att värva nya medlemmar genom att knacka dörr, skapa förtroendefulla möten och visa hur ett medlemskap i Hyresgästföreningen kan göra skillnad. Du ansvarar själv för att förbereda dina arbetspass genom att ta in relevant information, bearbeta ditt tilldelade område och hålla dig uppdaterad om aktuella frågor för organisationen. Därför behöver du också vara initiativtagande och gilla att arbeta självständigt.Kvalifikationer
• Du är resultatinriktad och motiveras av att jobba mot uppsatta mål.
• Du har lätt för att skapa relationer och är lösningsfokuserad.
• Självständig och engagerad
• Du trivs med att jobba kvällstid
• Flera års arbetslivserfarenhet
Meriterande:
• Erfarenhet från ideell organisation eller föreningsliv
• God kännedom om bostadssektorn
• Språkkunskaper utöver svenska, exempelvis arabiska, finska, kurdiska, farsi eller somaliska
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som är social, utåtriktad och tycker om att möta nya människor. Du får energi av att arbeta målinriktat och når resultat genom att skapa förtroende i mötet med andra. Du är nyfiken, drivande och kan ta ansvar för ditt arbete, samtidigt som du trivs med att bidra till ett gemensamt mål tillsammans med dina kollegor.
Vårt erbjudande till dig
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö. Här har du möjlighet att utvecklas och växa.
Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder. Hos oss får du samarbeta med kollegor som du kan ha roligt med och lära av.
Ansökan
Välkommen med din ansökan redan idag eller senast den 23 november. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Vi har kollektivavtal och lönen är provisionsbaserad med fast grundlön. I tjänsten ingår resor, varför körkort och tillgång till bil är ett krav. Tjänstens arbetstider är förlagda måndag till torsdag kl. 12.00-21.15 och kl. fredagar 09.00-14.30.
Vår fackliga representant är Handels Diana Westacott 010 459 23 25
Välkommen till Hyresgästföreningen!
Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyresgäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss gärna på LinkedIn. Ersättning
Månadslön med fast lön och provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresgästföreningen Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9592097