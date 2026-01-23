Är du vår nya ledstjärna? Vi söker nu en chef till Rymdstyrelsen
2026-01-23
Rymdstyrelsen (Swedish National Space Agency) är en förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling.
Rymdstyrelsen är Sveriges kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.
Rymdstyrelsen har 30 medarbetare och har kontor i Solna. Nu söker vi en chef för den nyinrättade teknikavdelningen.
Om rollen
Som chef för teknikavdelningen leder du arbetet med tekniska frågor inom Rymdstyrelsens ansvarsområde. Du har personalansvar för avdelningens medarbetare och ingår i myndighetens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till myndighetens strategiska planering. Du arbetar nära generaldirektören och övriga avdelningschefer i en liten myndighet med korta beslutsvägar.
Rollen innebär strategiskt ansvar för teknikutveckling, projektledning och samverkan med nationella och internationella aktörer. Du representerar Rymdstyrelsen i tekniska kommittéer både nationellt och internationellt, exempelvis i ESA. Tjänsteresor ingår i uppdraget.
I rollen har du ett övergripande ansvar för tekniska projekt, inklusive handläggning och beredning av ärenden. Som avdelningschef ansvarar du för att tekniska projekt genomförs enligt budget och tidsplan. Det innebär att du aktivt följer upp projektens framdrift och vidtar åtgärder för att säkerställa att målen uppnås. Genom ett strukturerat arbetssätt och nära dialog med berörda parter skapar du förutsättningar för effektiva och framgångsrika projekt.KvalifikationerKvalifikationer
- Civilingenjörsexamen eller motsvarande inom relevant tekniskt område
- Gedigen erfarenhet inom rymd- eller teknikutvecklingsområdet
- Minst 3 års erfarenhet som chef
- Minst 2 års erfarenhet av internationellt arbete
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
- Erfarenhet av ESA- eller EU-projekt
- Erfarenhet av teknisk projektledning eller teknisk systemutveckling
- Erfarenhet från svensk statsförvaltning
- Kunskap om Rymdstyrelsens verksamhet
- Forskarexamen inom relevant tekniskt eller naturvetenskapligt områdeAnställningsvillkor
Som person har du en god strategisk och analytisk förmåga och är trygg och stabil i ditt ledarskap. Du har förmågan att entusiasmera och utveckla medarbetare, samtidigt som du är en kommunikativ lagspelare med god samarbetsförmåga. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat, vilket gör att du kan hantera komplexa frågor på ett effektivt sätt. Du har respekt för den statliga värdegrunden och förmåga att agera som en god företrädare för myndigheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Rymdstyrelsen med Human Capital som löpande kan komma att hålla inledande samtal med sökande. För frågor om befattningen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsulten My Boman, 070-844 74 71 eller mailto:my.boman@humancapital.se
alternativt Ulrika Huss 070-373 36 42 eller ulrika.huss@humancapital.se
.
Sök tjänsten via Varbi senast den 11 februari 2026. Ange diarienr 2026-00019.Övrig information
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs före anställning. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap. Sex månaders provanställning kommer att tillämpas. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
