Är du vår nya Lagermedarbetare i Helsingborg?
Europart i Sverige AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2025-09-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Europart i Sverige AB i Helsingborg
, Malmö
, Hässleholm
, Växjö
, Göteborg
eller i hela Sverige
EUROPART strävar alltid efter att ha de bästa medarbetarna och nu har du chansen att bli en del av vårt team! Vi tror att samarbete är nyckeln till framgång och arbetar kontinuerligt för att stärka teamkänslan och trivseln. Vi värdesätter våra medarbetare och sätter högt värde på att skapa en arbetsmiljö som främjar gemenskap, utveckling och innovation. Tillsammans skapar vi möjligheter!
Hos oss får du möjlighet att spela en viktig roll i vår logistikverksamhet, säkerställa att våra produkter levereras i tid och att vårt lager fungerar smidigt. Sök redan idag!
Om jobbet
Till vår filial i Helsingborg söker vi nu en Warehouse Logistics medarbetare. Arbetet innebär:
Plocka och packa varor för leverans: Du kommer att ansvara för att noggrant plocka och packa varor enligt beställningar, säkerställa att de är korrekt märkta och redo för leverans.
Köra budbil för att leverera varor till kunder: En viktig del av ditt arbete kommer att vara att köra budbil och leverera varor till våra kunder på ett säkert och effektivt sätt. Du kommer att ha direktkontakt med kunder och representera företaget utåt.
Hantera inkommande och utgående leveranser: Du kommer att ta emot inkommande leveranser, kontrollera att de stämmer överens med beställningarna och placera dem på rätt plats i lagret. Dessutom kommer du att förbereda och skicka utgående leveranser.
Säkerställa att lagret är organiserat och välfyllt: Du kommer att hålla ordning och reda i lagret, se till att varor är korrekt placerade och att lagret är välfyllt. Detta inkluderar att inventera lagerstatus och rapportera eventuella brister.
Använda lagerhanteringssystem för att spåra varor: Du kommer att använda vårt lagerhanteringssystem för att spåra varor, uppdatera lagerstatus och säkerställa att all information är korrekt och uppdaterad.
Som lagermedarbetare ingår även budbilskörning, vilket innebär att du kommer ha en varierad arbetsdag där du både arbetar i lagret och är ute på vägarna för att leverera varor till våra kunder. Din noggrannhet och ditt ansvarstagande är avgörande för att säkerställa att våra kunder får sina leveranser i tid och att vårt lager fungerar smidigt.
Vad söker vi?
Vi ser många vägar in på EUROPART, din inställning och engagemang är den viktigaste egenskapen och var du befinner dig i din karriär är mindre viktigt.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och har förmågan att arbeta både självständigt och i team. Du bör ha god fysisk kondition och vara bekväm med att hantera olika typer av arbetsuppgifter i ett lager.
Erfarenhet av lagerarbete
Körkort B
Truckkort (krav)
Goda datorkunskaper
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande roll i ett internationellt och marknadsledande företag där du blir en del i ett framgångsrikt team. Vi är ett kundorienterat företag med fokus på service och kvalitet. Vårt företag befinner sig i en expansiv fas och vi vill gärna utvecklas tillsammans med våra medarbetare. Villkor enligt gällande kollektivavtal.
En spännande och utvecklande roll i ett stabilt och expansivt företag.
Möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter och lösningar.
En trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Stöd och utbildning för att utvecklas i din roll och nå dina mål.
En positiv företagskultur där vi värdesätter mångfald, samarbete och utveckling.Publiceringsdatum2025-09-02Om företaget
EUROPART Group är Europas ledande leverantör av reservdelar, verktyg och tillbehör för nyttofordon, bussar, skåpbilar och specialfordon. Med ett omfattande sortiment på över 400 000 delar och en stark närvaro på marknaden i 28 länder och 300 försäljningsställen, erbjuder vi produkter och lösningar som våra kunder kan lita på. Dessutom har EUROPART kvalitetsprodukter av vårt eget märke EUROPART Premium Parts med över 7 500 tillgängliga delar.
Välkommen till EUROPART - där din framgång är vår framgång!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss snarast. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Din kontaktperson för denna rekrytering:
José De Bernardi, J.DeBernardi@europart.se
, +46 70 291 1201 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Europart i Sverige AB
(org.nr 556592-8776), https://www.europart.net/se/
Torbornavägen 22 (visa karta
)
253 68 HELSINGBORG Jobbnummer
9487884