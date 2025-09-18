Är du vår nya kvalificerade jurist inom verksamhetsområde Bank?
Är du en mycket skicklig jurist med arbetslivserfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete? Är du dessutom intresserad av att arbeta med viktiga samhällsfrågor i en central del av en dynamisk och spännande myndighet? Sök det här jobbet hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som jurist på enheten Konsumentkrediter, inom avdelningen Bankrätt, ansvarar du för att ta fram egna beslut och skrivelser och kvalitetssäkra andras. Du ansvarar för regelgivningsprojekt/föreskriftsarbete och är ett rättsligt stöd i arbetet med tillstånd, regelgivning och tillsyn vilket innefattar att göra rättsutredningar och föra talan i domstol.
Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor inom myndigheten och även kontakt med branschföreträdare, Regeringskansliet och myndigheter inom EU.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har en jur.kand. eller juristexamen
• har gedigen relevant erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom myndighet, domstol, Regeringskansliet eller motsvarande
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet från myndighet, domstol och/eller finansiellt företag, lagstiftningsarbete från Regeringskansliet eller EU-organen
• har kunskap om de regelverk som styr finansiella företag
• har varit assessor i hovrätt eller kammarrätt
• har kännedom om det finansiella systemet och företag under FI:s tillsyn.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• ha god samarbetsförmåga
• planera, organisera och göra prioriteringar i ditt arbete på ett effektivt sätt
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter.
Om FI
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetspsykologiska tester kan ingå i rekryteringsprocessen.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Anders Dölling, Enhetschef, 08-408 98791
Sista dag att ansöka är 2025-10- Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
