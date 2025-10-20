Är Du Vår Nya Konditor Och/ Eller Bagare?
Sannas Bageri AB / Bagarjobb / Gällivare Visa alla bagarjobb i Gällivare
2025-10-20
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sannas Bageri AB i Gällivare
Nu behöver vi förstärka vårt trevliga arbetsteam med en konditor/ bagare i Puoltikasvaara, som ligger mitt emellan Gällivare och Kiruna.
Vi söker efter dig som har ett genuint intresse för bakning och kvalitet! Meriterande är om du har gymnasial utbildning inom bageri/konditori med några års erfarenhet som bagare och/eller konditor.
Du kommer att vara en viktig del av vårt bageri och café och arbeta med att producera ett brett sortiment av bröd och bakverk. Mestadelen av din arbetstid kommer att vara inom bageriproduktion. Om du även har kunskaper inom konditori-och cafébranschen är det mycket positivt och meriterande då en del av arbetstiden är förlagd inom dessa områden.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med ett glatt positivt gäng och utvecklas tillsammans med oss!
Vi ser det som en fördel om du har kunskap om näringslära för allergivänliga alternativ, samt kunskaper av att arbeta med bakmaskiner och annan lämplig utrustning inom yrket.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning där fast månadslön ingår som en del av anställningsvillkoren.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan då anställningen kan påbörjas innan ansökningstiden löpt ut.
Du är varmt välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Enligt överenskommelse Ersättning
Enligt överenskommelse/ avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Se nedan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sannas Bageri AB
(org.nr 559155-2442)
Stora Vägen 1 (visa karta
)
982 05 PUOLTIKASVAARA Kontakt
Marcus Kärr pvaarabageri@gmail.com 0702510583 Jobbnummer
9565796