Är du vår nya kollega? Vi söker lärare 4-6 till Lorensberga F-6
2025-12-23
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Arbetsplatsen
Välkommen till oss på Lorensbergaskolan! Här blir du en del av ett väl sammansvetsat och tryggt lärarlag med hög behörighetsgrad bland dina blivande kollegor. Just nu saknar vi en lärarkollega där vi hoppas att Du bidrar till att lärarlaget blir komplett. Erfarenheten och kunskapen är stor hos oss och vi har en fantastisk elevgrupp från olika delar av samhället.
Vi jobbar just nu med flera olika utvecklingsområden, såsom elevhälsa, trygghet och studiero, pedagogisk utveckling och ett projekt med rörelse på rasterna i fokus. Den här tjänsten är ett utmärkt tillfälle för dig att bidra med det du brinner för, beroende på vilka utvecklingsområden du är intresserad av. Allt vi gör strävar efter att skapa en trygg och kreativ lärandemiljö och den bästa skolan för varje elev som går här.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning i årskurs 4-6 i enlighet med skolans styrdokument, individuellt och i arbetslag.
• Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övriga på skolan.
• Du bidrar på organisationsnivå för att tillsammans med övriga skapa en trygg och kreativ lärmiljö.
• Dokumentering, frånvarohantering och samarbete med elevhälsoteamet.
• Mentorskap och samarbete med vårdnadshavare. Kvalifikationer
• Legitimerad lärare för 4-6 i ämnena matematik, engelska, NO och gärna något annat ämne.
• Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa konflikter.
• Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevernas behov och tycker det är roligt att arbeta med barn och ungdomar. Det finns en vilja att
göra det bästa för att utveckla skolan utifrån de förutsättningar som ges.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner och goda möjligheter till kompetensutveckling. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidareanställning, ferietjänst
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 26-02-02 eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Rektor Jenny Borgström 0240-864 84
Bitr rektor Jenny Andersson 0240-864 73
Arbetstagarorganisation: Sveriges Lärare nås via växeln 0240-86 000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-11. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut tas.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
