Är du vår nya kollega inom personlig assistans, vaken natt?
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Personlig assistans utökas och därför söker vi medarbetare. Hos oss får du som medarbetare möjlighet att ge stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Målet med insatsen är att individen ska ges förutsättningar för att kunna leva ett liv som andra. Vi erbjuder ett glädjefyllt och omväxlande arbete och letar efter dig som har entusiasm och intresse för att arbeta med människor.
Vårt mål är att ständigt utveckla verksamhetens kvalitet.
Är du en person som tycker om att arbeta med människor? Känner du en stolthet i ditt yrke och vill vara med och göra skillnad för andra människor?
Då ser vi fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta vaken natt inom personlig assistans tillsammans med kollega. Som personlig assistent ger du stöd som skapar trygghet och en meningsfull vardag utifrån självbestämmande. Ditt arbete sker tillsammans med den assistansberättigade i hens miljö. Arbetet under natten innebär dubbelassistans, vilket innebär att ni är två kollegor.
Som personlig assistent arbetar du för att skapa förutsättningar och du vill utveckla individens delaktighet och självständighet i vardagen. I arbetet ger du stöd och service efter den enskildes beslut och individuella behov samt efter upprättande av genomförandeplaner. Du arbetar med social dokumentation enligt de lagar och riktlinjer som finns.
Den personliga assistenten utgår från individens behov och kan därför skilja sig åt. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt - varje individ utvecklar sina resurser och en meningsfull vardag.
På enheten finns arbetsledare under dagtid för stöd. Vi erbjuder en god introduktion, löpande kompetensutveckling och arbetar aktivt tillsammans för att skapa en god arbetsmiljö.
Personlig lämplighet är avgörande för tjänsten och för att lyckas i rollen som personlig assistent ser vi att du har brukarfokus och ett engagemang för målgruppen.Kvalifikationer
För arbetet krävs att du är trygg i dig själv. Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor.
Lyhördhet och ett flexibelt förhållningssätt är viktigt i arbetet som personlig assistent liksom din förmåga att möta varje människa utifrån hens förutsättningar. Genomförandeplanen där den enskildes behov står i fokus är vårt främsta arbetsredskap och som personlig assistent får du stor möjlighet att anpassa stödet för varje individ. Vi förutsätter att du känner dig bekväm i att ta eget ansvar.
Vi ser att du som söker har en avslutad gymnasieutbildning och arbetslivserfarenhet. Det är meriterande att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen och lämplig utbildning för tjänsten såsom undersköterska, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser naturligtvis att du främjar den enskildes integritet, delaktighet i vardagen och att ditt arbete utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Övrig information
För att arbeta inom socialförvaltningen i Ale kommun krävs ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister;https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
