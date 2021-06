Är du vår nya kollega? Bemannia söker nu en bemanningskoordinato - Bemannia Kontor AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Bemannia Kontor AB

Bemannia Kontor AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-06-27Funderar du på att ta steget mot något nytt inför hösten? Vad sägs om ett roligt och utmanade arbete i ett slipat team där du arbetar nära dina kollegor för att tillgodose kundens personalbehov vid korta vakanser? Har du erfarenhet av administrativt arbete och trivs i kontakt med andra människor? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som bemanningskoordinator!Om uppdragetBemannia är en expansiv organisation som genomsyras av nytänkande och entreprenörskap. För att trivas hos oss delar du vårt serviceengagemang och motiveras av ett varierat arbete i högt tempo med många kontaktytor.2021-06-27I rollen som bemanningskoordinator kommer du, tillsammans med ett slipat och engagerat team, att samordna och bemanna kortare vakanser hos våra kunder inom flertalet tjänstekategorier. Du kommer delta i rekryteringen av nya konsulter från annonsering till anställning och upprätthålla relationen till såväl kund som konsult där främsta kontakt sker via telefon.Vi tror att du är en van teamspelare med god samarbetsförmåga och att du med lätthet kommunicerar med kunder och konsulter. Du har god erfarenhet av serviceyrket och har med fördel haft telefon och mail som dina främsta verktyg i en administrativ roll.Du har ett affärsinriktat förhållningssätt och genom engagemang och dedikerat arbete strävar du alltid efter att överträffa mål och förväntningar. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten och van att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök tjänsten redan idag!Om ansökan Omfattning och tillträde: Heltid, tillsvidare. Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av Madeleine per mail, madeleine.fransson@bemannia.se För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på jobb@bemannia.se alternativt 08-84 53 00.Bemannia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor. Vi har ramavtal med 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter. Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag som har kollektivavtal. Detta är en trygghet och en kvalitetssäkring såväl för våra kunder som för dig som konsult. Bemannias etablerade samarbeten med tusentals attraktiva arbetsgivare i hela landet erbjuder dig mängder med spännande karriärmöjligheter.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-31Bemannia Kontor AB5832082