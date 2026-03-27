Är du vår nya kock till köket på Kronaskolan, Älvängen?
Ale kommun / Kockjobb / Ale Visa alla kockjobb i Ale
2026-03-27
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Kostverksamheten är en del av serviceförvaltningen i Ale kommun.
Serviceförvaltningen har uppdraget att ge kvalitativ service till Ale kommuns kärnverksamheter på ett professionellt och resurseffektivt sätt.
På verksamhet kost ser vi måltiderna som en viktig del av dagen. Kostverksamhetens mål är välkomponerade, näringsriktiga, hållbara och säkra måltider som tillagas och serveras med stolthet, omtanke och lust. Genom vårt arbete ser vi till att kommunens särskilda boenden, skolor och förskolor får avnjuta god och näringsriktig mat. I Ale arbetar vi med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sammanlagt består verksamhet kost av cirka 95 medarbetare och 32 kök.
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad kock till kostenheten. Tjänsten är för närvarande placerad i tillagningsköket på Kronaskolan i Älvängen som är en skola F-6 cirka 650 elever samt en förskola med cirka 80 barn. Här kommer att du arbeta med kollegor och köksmästaren som har stort engagemang och stark lagkänsla.
Ta chansen att tillsammans med oss bidra till utvecklingen i vår verksamhet och därmed ge våra gäster en lustfylld måltidsupplevelse. Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår att bidra och verka för att nå Ale kommuns, förvaltningen och verksamhetens mål och förhålla sig till gällande lagar och riktlinjer samt vara delaktig i och bidra till en god arbetsmiljö.
God samarbetsförmåga, flexibilitet och god känsla för service är viktiga egenskaper. Arbetet innebär att tillaga och servera frukost, lunch och mellanmål med ett serviceinriktat bemötande. Beställningar, planering, diskning, rengöring, egenkontroll med mera ingår i det dagliga arbetet.
I rollen som kock är dina arbetsuppgifter tillagning och servering av goda och näringsriktiga måltider. Du ansvarar för livsmedelssäkerhet, att märkning och innehåll av specialkosten är korrekt.
I vårt kök lagar du mycket mat från grunden, har säsongsanpassade menyer och arbetar aktivt med att minska matsvinnet. Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi söker dig som kan tillföra glädje och har viljan att göra ett bra jobb!
Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt! Kvalifikationer
Har du god samarbetsförmåga, är du serviceinriktad, och flexibel samt brinner för goda, välkomponerade, näringsriktiga, säkra och hållbara måltider som tillagas och serveras med stolthet, omtanke och lust? Då är det dig vi söker!
Du har gymnasieutbildning inom restaurang- och livsmedelsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av arbete som kock i tillagningskök och tycker det är kul med elever som matgäster.
Du motiveras av att vara kreativ och att utveckla verksamheten tillsammans med övriga medarbetare, hålla budget och nå de uppsatta målen. Vi söker dig som har ett stort intresse för mat, är självgående och lösningsfokuserad. Du ska ha goda teoretiska och praktiska kunskaper i matlagning inom specialkost och kan sköta den dagliga rengöringen och egenkontrollen väl.
Intill köket ligger skolmatsalen och här krävs ett gott bemötande mot elever och medarbetare. Det är viktigt att du trivs när det är högt tempo och har känsla för god service.
Det krävs att du har grundläggande datakunskap
Du behöver kunna behärska det svenska språket i tal och skrift eftersom läsa och följa recept, rutiner och instruktioner samt kommunicera med kollegor, beställare och matgäster ingår i uppdraget.Övrig information
Arbetsprov kan förekomma
Då arbetet innebär kontakt med barn krävs att du vid ett erbjudande om anställning kan uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/121".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439)
Serviceförvaltningen Kontakt
Linda Nilsson 46303703063
9822351