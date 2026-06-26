Är du vår nya Innesäljare på Renta i Umeå?
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2026-06-26
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Renta – maskinuthyrarna som bryr sig
Bygga är en lagsport och här är varje spelare superviktig. Med stor frihet skapas engagemang. Ett engagemang som förenar. Därför är den individuella friheten central och omtanken lokal. Men minst lika central är våra kunder, vår nummer 10. Det är tack vare dem som spelet klaffar och det är dem som utvecklade oss till att bibehålla det lilla bolagets charm i takt med att vi lagt på oss de stora bolagens muskler. Med depåer i hela Sverige har vi samlats under samma flagg, maskinuthyrare som tror på samma sak. Som bryr sig. Om den lokala byggaren och närområdet hela vägen ut till riksbyggaren och Sverige. Om varandra och om dig. Du med?
Vad kommer du som innesäljare att göra?
Våra kunder bygger allt möjligt med våra maskiner. Lite varsomhelst dessutom. Du däremot, du kommer bygga relationer. Du möter kunder, ger råd om lämplig utrustning, träffar avtal, skriver order och levererar; för avhämtning eller leverans. Du är också leendet kunden möter vid återlämning då du bedömer maskinernas kondition och kundens framtida behov. På tal om behov är du alltid redo att rycka in och hjälpa till med enklare reparationer och utkörning av utrustning. Vi hjälps åt, för bygga är en lagsport.
Vi söker dig som...
• älskar sociala sammanhang och sällskap. Framför allt sällskapet. För du är social. På riktigt. För ändring? Visst läste du -förändring? Din benägenhet till snabba vändningar är lika självklar som din pulserande entreprenörsådra. Vi är ett -entreprenörsdrivet gäng som värnar om stor individuell frihet, ett lokalt engagemang och styrkan i att vara förenade tillsammans. Du med? Vi frågade: ska du med?
Våra tre önskemål till dig:
Erfarenhet från bygg- och anläggningsmaskiner är meriterande
Datorvana då all offert -, order- och dokumenthantering sker i vårt administrativa system
Du är problemlösare med god initiativförmåga: snabb på fötterna
Varför Renta?
Vi vill utmana hela branschen och visa alla hur ett nationellt bolag faktiskt kan värna om varje enskild människa också. Maskinerna i all ära, vi är problemlösare och lagspelare. Har kollegan eller kunden behov av en hjälpande hand, då ger vi denne två. Vi kallar det för sunt Rentaförnuft. Du kommer få friskvård, fem veckors semester och en riktigt fartfylld vardag. Men framför allt ett engagemang som bara måste upplevas. Om du är en som bryr sig är det dags att författa brevet om dig själv och samla ihop din livsresa (CV). För vi läser ansökningar från hjullastarn och vill ha dig ombord innan den hyrs ut – igen.
Varaktighet & Lön
Provanställning, för att sedan övergå till tillsvidareanställning. Tillträde snarast. Fast lön
Kontaktperson & ansökan
Ytterligare information ringer du Martin Bennervall, 076-6779674
Vi intervjuar och gör urval löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är 2026-08-07.
Välkommen med din ansökan snarast!
Renta arbetar efter en egen rekryteringsprocess och vi undanber oss alla kontakter från rekryteringsföretag och/eller konsulter som önskar erbjuda tjänster eller hjälp i samband med rekrytering till lediga tjänster.
Om Renta
Vi finns för hela Sverige. Från norr till söder, öst till väst. För vi bryr oss om ditt bygge. Som maskinuthyrare till främst bygg- och anläggningsbranschen erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Vi är 800 anställda som vet att frihet skapar engagemang, och det är det som förenar oss. Vi växer eftersom vi fortsätter investera i nya depåer och utrustning av högsta kvalitet. Men framför allt för att vi bryr oss om det lokala närområdet, om varandra och våran nr 10 – kunderna, för bygga är en lagsport. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7887957-2072255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renta AB
(org.nr 556621-0737), https://renta.teamtailor.com
Förrådsvägen 8 (visa karta
)
901 32 UMEÅ Arbetsplats
Renta Jobbnummer
9980041