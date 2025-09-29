Är du vår nya företagssäljare?
The We Select Company AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om TimeWave och Marathon Cleaning Software
TimeWave AB, tillsammans med Avista Time AB, utgör Marathon Cleaning Software (MCS), Sveriges ledande leverantör av systemstöd inom städ och facility management. Tillsammans täcker vi hela marknaden, från det lilla nystartade städföretaget till Sveriges största aktörer och offentliga institutioner.
TimeWave är det självklara valet för företag inom städ och professionell hemservice. Vi erbjuder en webbaserad applikation som samlar företagens alla delprocesser i ett och samma gränssnitt. Varje dag används systemet av tusentals administratörer och tio-tusentals medarbetare.
Vi är i dag 12 medarbetare fokuserade på TimeWave som sitter primärt i Stockholm på Dalagatan 7 där vi delar ljusa och trevliga kontorslokaler tillsammans med Avista Time. I samma kontorslokaler återfinns flera andra liknande mjukvarubolag som alla ägs av investmentbolaget Marathon Software AB. Det skapar en inspirerande och dynamisk arbetsmiljö med mycket utbyte mellan bolagen.
Vi strävar efter att ha kul på jobbet, skapa en schyst och ärlig arbetsplats där vi lyssnar på varandra, och vi står inför många spännande produktlanseringar.
Rollen
Nu söker vi en driven och relationsskapande säljare som brinner för försäljning. Du blir en nyckelperson i vårt säljteam och ansvarar för att identifiera och bearbeta företag i behov av våra system. Ditt uppdrag blir att kontakta, presentera och bygga långsiktiga relationer med potentiella kunder.
Arbetet sker både genom deltagande på branschevenemang och nätverksträffar, samt via digitala kanaler, telefon och möten - på plats hos kund eller online.
Dina ansvarsområden:
• Hitta, analysera och bearbeta nya kunder inom branschen
• Kontakta beslutsfattare, boka möten och bygga långsiktiga kundrelationer
• Genomföra produkt- och tjänstedemonstrationer
• Driva hela försäljningscykeln - från prospektering till affär
• Delta i utvecklingen av försäljningsstrategier och bidra till att nå våra mål
• Ansvara för CRM-uppdateringar, följa KPI:er och arbeta med förbättringsplanerPubliceringsdatum2025-09-29Profil
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har några års erfarenhet av B2B-försäljning, helst inom SaaS eller annan teknikorienterad miljö. Det viktigaste är dock din passion för försäljning och din förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Vi tror att du är:
• Kommunikativ, social och bekväm med att bygga nätverk
• Strukturerad, självgående och uthållig även i längre säljprocesser
• Intresserad av innovativ teknik och har lätt att förstå samt förmedla värdet av våra produkter
• Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Van att arbeta i en säljdriven miljö i högt tempo
Meriterande:
• Branschkännedom gällande städ och facility management.
• Erfarenhet av HubSpot eller liknande CRM.
• Hög datorvana och mycket goda kunskaper i Office-paketet (särskilt Excel).
• Högskolestudier inom relevant område är en bonus, men inte ett krav.Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
• Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka.
• Semester: 5 veckor
• Resor: Inrikesresor kan förekomma
• Lön: Garantilön + provisionsbaserad ersättningTillträde
1 december eller enligt överenskommelse.
Om Marathon Software
TimeWave är en del av Marathon Software AB - ett investmentbolag som långsiktigt äger och utvecklar nischade mjukvarubolag. Tillsammans med våra systerbolag verkar vi i en entreprenöriell miljö med mycket kompetensutbyte och höga ambitioner.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://timewave.se/
Dalagatan 7 (visa karta
)
111 23 STOCKHOLM Arbetsplats
TimeWave Stockholm Jobbnummer
9532135