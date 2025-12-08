Är du vår nya enhetschef till Institutstillsyn Betalningar?
2025-12-08
Vill du leda en tillsynsverksamhet inom betalningsfrågor? Är du en lagspelare som trivs i en central och samhällsviktig del av en dynamisk myndighet? Sök det här jobbet hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som chef för enheten Institutstillsyn, Betalningar har du personalansvar över åtta medarbetare och ansvarar för att leda enheten mot uppsatta mål. Enheten arbetar med varierande och spännande uppgifter kopplade till Sveriges betalningsmarknad, så som löpande tillsyn mot exempelvis betalningsinstitut, e-pengainstitut, kryptotjänstleverantörer och clearingbolag. Arbetet omfattar exempelvis riskbedömningar, undersökningar och fördjupade analyser inom särskilda sakområden. Att arbeta för ett gott konsumentskydd på betalningsmarkanden samt att motverka bedrägerier är exempel på två centrala frågeställningar.
Du deltar även i arbetet med att utveckla enhetens processer och rutiner för att säkerställa en effektiv och välfungerade verksamhet. Som enhetschef förväntas du samarbeta nära dina medarbetare, delvis också operativt i verksamheten. Du rapporterar till avdelningschefen samt deltar i avdelningens ledningsgrupp. Du arbetar även nära andra chefer inom framför allt verksamhetsområde Betalningar.
I din roll som chef leder, stöttar och skapar du goda förutsättningar för dina medarbetares resultat och utveckling, bland annat genom tydliga mål och löpande uppföljning. Du utvecklar verksamheten strategiskt och långsiktigt utifrån FI:s övergripande mål samt verkar för helheten och samarbete över verksamhetsgränser.
Vi förutsätter att du har ett stort intresse för ledarskapsfrågor och av att utvecklas i din roll som ledare. Vi erbjuder dig ledarskapsutbildning för att ge dig förutsättningar att lyckas i ditt ledarskap.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har en högskoleexamen inom juridik eller ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• har flerårig erfarenhet från arbete inom den finansiella sektorn eller på myndighet som verkar inom den finansiella sektorn, vilket har gett dig en god kunskap om det svenska finansiella systemet och dess aktörer
• tidigare har arbetat som chef eller i annan arbetsledande roll
• har erfarenhet från kvalificerat arbete inom tillsyn, övervakning, risk eller regelutveckling/efterlevnad
• har mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av verksamhetsutveckling
• har kunskap om relevanta regelverk för betalnings- och kryptomarknaden
• har erfarenhet från arbete inom fin tech och/eller med betalningsfrågor
• har erfarenhet av brottsförebyggande arbete.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• agera och ta beslut när det behövs
ta egna initiativ.
(FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetspsykologiska tester kan ingå i rekryteringsprocessen.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis. Vi använder urvalsfrågor för en objektiv bedömning på lika villkor och du kan på så vis enkelt söka tjänsten.
Anställningsform:
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning:
HeltidKontaktperson för detta jobb
Mithra Sundberg 08-408 984 53
Sista ansökningsdag:
2025-12-29 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
