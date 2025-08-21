Är du vår nya barnskötare på Upplevelsen förskola?
2025-08-21
Vi på Norlandia Förskolor söker dig som vill arbeta som vikarierande barnskötare på vår förskola Upplevelsen i Uppsala. Vi är nytänkande förskola som utmanar den traditionella förskolans struktur och verksamhet. Vårt arbetssätt heter EduZone och är unikt för Norlandia. Barnen är indelade i 8 grupper, vi har inga avdelningar utan istället en förskola som består av 8 utmanande utbildningsmiljöer där hela barnet får utforska och utveckla alla sina förmågor samtidigt. Där IKT är en del i vårt arbete i våra utbildningsmiljöer. Visst låter det spännande, visst vill du utmana dig i din pedagogroll och komma till oss?
Vad innebär jobbet som barnskötare på Norlandia Förskolor Upplevelsen?
Hos oss får du möjligheten att följa med i samhällets utveckling kring förskola och skola. En god värdegrund innebär att ge barnen en inre kompass som de kan lita på och stärka dem genom livet. Vi anser att vi på förskolan har möjlighet att lägga grunden för barnen vidare i livet.
På Norlandia Förskolor riktar vi blicken mot att bidra till en hållbar värld. Du som barnskötare är drivande i att jobba med hållbarhetsfrågor via våra koncept som är en del av läroplanen. För oss är daglig fysisk rörelse ett måste både för barnen men också för dig som vuxen där du aktivt tar del av och driver Norlandiaskuttet tillsammans med dina kollegor. Måltidspedagogik, ekologisk och kravmärkt mat är en självklarhet hos oss.
Du har ett gott förhållningssätt till barn, föräldrar och kollegor som präglas av tron på att alla vill och kan. Vi vill vara en lärande organisation där du som barnskötare förväntas lära och utvecklas tillsammans med dina kollegor. Vi sätter stor vikt vid din samarbetsförmåga samt att du tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö genom en positiv inställning och energirik arbetsglädje.
Läs mer om våra koncept här.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad i barns liv. Vi ser gärna att du har lätt att samarbeta med andra samt har en förmåga att vara flexibel och lyhörd för att anpassa efter barnens behov.
Krav på utbildning som barnskötare
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom förskola
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Du har goda kunskaper om läroplanens innehåll och känner att du kan bidra till verksamhetsutveckling tillsammans med kollegor i ett kollegialt lärande.
Du har goda kunskaper i Office365
Om förskolan Upplevelsen
Norlandia Förskolor Upplevelsen ligger i centrala Lindbacken med en stor gård med möjlighet till lek och rörelse. Naturen är alltid nära med skog, parker och lantliga miljöer. Vi arbetar med EduZone där vi vill utmana och väcka barnens nyfikenhet med hjälp av inspirerande utbildningsmiljöer.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss på Norlandia förskolor erbjuder vi dig kompetensutveckling varje termin utifrån förskolans prioriterade mål och satsningar. Du får ta del av våra unika koncept, kompetensutvecklingsdagar på förskolan, centrala insatser samt genom utbud i vår digitala lärplattform.
Övrig information
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid samt vissa kvällar med personalmöten/kompetensutbildning·
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är Vi tar in intervjuer löpande
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Rektor: Linda Birkelund, linda.birkelund@norlandia.com
Bitr.rektor: Aura Alarcon, aura.alarcon@norlandia.com
