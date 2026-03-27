Är du vår nya bagare/konditor till Kulturbageriet?!
2026-03-27
Blå Huset hotell Umeå AB driver idag sju verksamheter. Vi har skapat koncept och upplevelser som med sin höga kvalitet kan konkurrera med världens bästa hotell och restauranger. Vi erbjuder starka koncept med uppseendeväckande arkitektur och design.
I vår familj finner du våra två hotell, Stora Hotellet och U&Me, vår konferensanläggning P5, vår restaurang Gotthards krog, hantverksbageriet Kulturbageriet, Kajen! och den anrika herrgården Sävargården.
Tack vare våra satsningar har vi byggt starka varumärken med högt satta ambitioner, satsningar som under åren uppmärksammats och drivit intresse både för oss och Umeå. Så vill vi fortsätta framåt och då ska sägas att ingenting av det vi har gjort eller vill göra hade varit möjligt om vi inte bars upp av alla genuina, passionerade medarbetare som älskar att ge varje gäst, såväl Umeåbor som tillresta besökare, en personlig och minnesvärd upplevelse.
Vi söker en morgonpigg bagare, konditor eller kock och som har några års arbetslivserfarenhet. Du bör ha ett gediget intresse för mat och smak samt en ambition att utvecklas och lära dig nya saker. Personen vi söker ska vara strukturerad och ha förmåga att prioritera, viljan att lära sig nya saker och ha god samarbetsförmåga. Vi arbetar tillsammans i ett team, vi har en positiv attityd och vi är lösningsfokuserade. Som bagare hos oss får du arbeta med både bröd och söta bakverk.
Kulturbageriet är ett hantverksbageri med passion för det ekologiska sten malda spannmålet. Vi använder uteslutande naturliga råvaror och i första hand KRAV-märkta från svenska Kvarnar. Våra bröd och bakverk bakas med surdeg eller levain i grunden och får jäsa långsamt innan de gräddas i vår stora stenugn.
Tjänsten är heltid tillsvidare med 6 månaders provanställning. Oregelbundet arbete från tidig morgon till eftermiddag, vardagar och helger förekommer.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut, vi genomför intervjuer löpande så tveka inte att skicka in er ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blå Huset Hotell Umeå AB
903 26 UMEÅ
