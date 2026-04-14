Är du vår nya Arbetsledare med samordnings- och utvecklingsansvar?
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Vill du ha en nyckelroll där du arbetar verksamhetsnära, samordnar insatser och driver utveckling tillsammans med andra? Vi söker en arbetsledare med tydligt samordnings- och utvecklingsfokus till vår arbetsmarknads- och försörjningsstödsenhet i Ale. En viktig del av uppdraget är att stärka och vidareutveckla samverkan, både internt inom förvaltningen och externt med andra aktörer, för att skapa sammanhållna insatser och bättre resultat för dem vi finns till för.
I rollen arbetar du på uppdrag av enhetschefen och har en central funktion i verksamheten. Du verkar både operativt och strategiskt och bidrar till att utveckla arbetssätt, kvalitet och samverkan. Arbetet präglas av ett kontinuerligt förbättringsarbete där utvecklingssteg följs upp och justeras, vilket kräver flexibilitet och ett utvecklingsorienterat förhållningssätt.
I din samordnande roll arbetsleder du arbetsmarknadscoacherna tillsammans med enhetens förste socialsekreterare. Ett viktigt mål är att stärka samverkan mellan arbetsmarknadscoacher och socialsekreterare inom försörjningsstöd, så att teamet arbetar utifrån gemensamma mål och en tydlig helhet kring individens väg mot självförsörjning.
Du är ett nära och operativt stöd i det dagliga arbetet och bidrar till tydlighet, struktur och samsyn. Du leder och planerar team- och samverkansmöten, ärendegenomgångar samt deltar i utveckling och implementering av rutiner, arbetssätt och verktyg. Genom ett lyhört och engagerat förhållningssätt bidrar du till ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Du arbetar även aktivt med att bygga och vidmakthålla goda relationer med arbetsgivare, frivilligorganisationer och andra samverkansparter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du har tidigare erfarenhet av ledande roll inom arbetsmarknadsfrågor, kompetensförsörjning och arbete med individer som står långt från arbetsmarknaden. Erfarenhet av att arbeta som arbetsmarknadscoach samt av ekonomiskt bistånd, nyanlända eller integrationsfrågor är meriterande.
Vi ser gärna att du har minst treårig högskoleutbildning inom beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Som person är du prestigelös, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga. Du är analytisk, van vid digitala verktyg och uttrycker dig väl på svenska i såväl tal som skrift.
Följande erfarenheter är meriterande och prioriteras i urvalet:
Erfarenhet i ledande roll av arbete med arbetsmarknadsfrågor, kompetensförsörjning och arbete med individer som står långt från arbetsmarknaden.
Erfarenhet av ett nära arbete med människor som står långt från arbetsmarknaden samt personer med nedsatt arbetsförmåga.
Erfarenhet av att ha arbetat med metoderna Supported Employment och MI
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Körkort B är ett krav. Intervjuer planeras den 29 och 30 april och det kan bli aktuellt att vi kallar till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
För att arbeta inom socialförvaltningen i Ale kommun krävs ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister;https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enhet Arbetsmarknad o Försörjn Kontakt
Arjeta Ahmeti arjeta.ahmeti@ale.se 0303703190
9853758