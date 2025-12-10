Är du vår nästa vinnarskalle? Sök som Utesäljare till Renta!
2025-12-10
Är du en ambitiös tävlingsmänniska med erfarenhet inom bygg-, maskin- eller anläggningsbranschen? Är du en skicklig förhandlare med ett intresse för att bygga relationer och skapa affärer? Då är du den vi söker till Renta i Boden! Nu söker vi en engagerad Utesäljare som vill vara med och bygga relationer, hitta affärer och utveckla Renta vidare.
Rollen som Utesäljare:
Som utesäljare på Renta ansvarar du för att hitta nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga relationer med kunder. Du kommer att arbeta både med nya och befintliga kunder, där du skapar lösningar för maskinuthyrning hos allt från mindre byggföretag till stora riksbyggare. Dina arbetsuppgifter inkluderar kundbesök, offertskrivning, förhandlingar och att arbeta med prospektlistor samt följa upp försäljningsmål tillsammans med ditt team. Du kommer att vara en viktig del av det lokala teamet i Boden och samtidigt bidra till Renta som helhet.
Vi söker dig som:
Är en social och engagerad lagspelare som trivs i alla typer av sociala sammanhang med daglig kundkontakt och försäljning.
Har en god förmåga att analysera kundbehov och erbjuda skräddarsydda lösningar.
Har B-körkort och är bekväm med att använda Office-paketet.
Har god lokalkännedom om Boden och regionen.
Har ett starkt driv, är målinriktad och har en entreprenöriell anda.
Meriterande:
Erfarenhet av försäljning inom bygg-, maskin- eller anläggningsbranschen - eller en annan relevant bransch.
Stark lokal förankring och erfarenhet av att arbeta mot både lokala och nationella kunder.
Arbetat med att identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla prospekt.
Tidigare arbete med uthyrning av maskiner och kunskap om marknaden för bygg- och anläggningsutrustning.
Varför Renta?
På bara fyra år har en idé om att ett gäng mindre och lokala maskinuthyrare skulle enas nationellt - blivit till en verklighet där idag 80 depåer (från Trelleborg till Boden) ger allt för sitt lokalområde. Vi på Renta vet att stor frihet skapar engagemang. Ett engagemang som förenar. Därför är den individuella friheten central och omtanken lokal. Mitt i centrum står våra kunder, vår nummer 10. Det är tack vare dem som spelet klaffar och det är dem som utvecklar oss till att bibehålla det lilla bolagets charm i takt med att vi lagt på oss de stora bolagens muskler. Med depåer i hela Sverige har vi samlats under samma flagg, maskinuthyrare som tror på samma sak. Som bryr sig. Om den lokala byggaren och närområdet hela vägen ut till riksbyggaren och Sverige. Om varandra och om dig.
Varaktighet och lön:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med en inledande provanställning om sex månader. Tillträde sker snarast möjligt. Vi erbjuder en fast lön med möjlighet till bonus samt tillgång till tjänstebil.
Ansökningsförfarande
Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag! Renta samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, tjänsten som Utesäljare är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Renta i Boden. Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på 070-336 67 30.
Är du den som vill anta denna utmaning och utveckla Renta i Boden mot nya framgångar? Skicka in din ansökan idag och bli en del av deras engagerade team!
Om Renta AB
Vi är maskinuthyrarna som bryr oss - om våra kunder, våra kollegor och vår gemensamma framgång.
Vi finns för hela Sverige. Från norr till söder, öst till väst. För vi bryr oss om ditt bygge. Som maskinuthyrare till främst bygg- och anläggningsbranschen erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Vi är 700 anställda som vet att frihet skapar engagemang, och det är det som förenar oss. Vi växer eftersom vi fortsätter investera i nya depåer och utrustning av högsta kvalitet. Men framför allt för att vi bryr oss om det lokala närområdet, om varandra och våran nr 10 - kunderna, för bygga är en lagsport.
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
