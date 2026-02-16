Är du vår nästa stjärna till Innesäljare? Bli en del av Renta i Luleå!
Är du en serviceinriktad och affärsdriven person med erfarenhet inom bygg-, maskin- eller anläggningsbranschen? Trivs du i en roll där du får kombinera kundkontakt, administration och försäljning? Då kan du vara vår nästa stjärna till Renta i Luleå!
Vi söker nu en engagerad Innesäljare som vill vara med och skapa goda kundrelationer, driva affärer och bidra till Rentas fortsatta utveckling.
Rollen som Innesäljare:
Som innesäljare på Renta har du en central roll i den dagliga verksamheten och är ofta kundens första kontakt med oss. Du arbetar aktivt med att bemöta våra kunder på bästa sätt över disk i depån, ta emot förfrågningar via telefon och mejl, upprätta offerter, registrera ordrar samt följa upp affärer. Du samarbetar nära med utesäljare, depåpersonal och övriga kollegor för att säkerställa hög servicegrad och effektiva leveranser. Du ansvarar för att matcha kundens behov med rätt maskiner och lösningar - oavsett om det gäller mindre byggprojekt eller större entreprenader. Rollen innebär också administration kopplad till uthyrning, kunduppföljning samt arbete med att utveckla befintliga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter. Du blir en viktig del av det lokala teamet i Luleå och bidrar till att stärka Rentas position på marknaden.
Vi söker dig som:
Är en strukturerad och serviceinriktad lagspelare som trivs med daglig kundkontakt.
Har en god administrativ förmåga och känner dig trygg i att hantera flera ärenden parallellt.
Är affärsmässig och har lätt för att identifiera kundbehov samt föreslå rätt lösningar.
Har B-körkort och goda kunskaper i Office-paketet.
Har god lokalkännedom om Luleå och regionen.
Är driven, ansvarstagande och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter.
Meriterande:
Erfarenhet av försäljning eller kundservice inom bygg-, maskin- eller anläggningsbranschen - eller annan relevant bransch.
Tidigare arbete med maskinuthyrning eller kunskap om bygg- och anläggningsutrustning.
Erfarenhet av orderhantering, offertarbete och administrativa system.
Vana att arbeta mot både lokala och nationella kunder.
Hos Renta får du:
Vara en del av ett sammansvetsat team som ställer upp för varandra.
Arbeta nära kunderna och vara en viktig del i deras framgång.
Möjlighet att utvecklas i takt med regionens tillväxt.
Känslan av att varje dag bidra till något större.
Varför Renta?
Vi vill utmana hela branschen och visa alla hur ett nationellt bolag faktiskt kan värna om varje enskild människa också. Maskinerna i all ära, vi är problemlösare och lagspelare. Har kollegan eller kunden behov av en hjälpande hand, då ger vi denne två. Vi kallar det för sunt Rentaförnuft. Du kommer få friskvård, fem veckors semester och en riktigt fartfylld vardag. Men framför allt ett engagemang som bara måste upplevas. Om du är en som bryr sig är det dags att författa brevet om dig själv och samla ihop din livsresa (CV). För vi läser ansökningar från hjullastarn och vill ha dig ombord innan den hyrs ut - igen.
Ansökningsförfarande
Renta samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Renta i Luleå. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag! Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
eller på 070-336 67 30.
Är du den som vill anta denna utmaning och leda Renta i Luleå mot nya framgångar? Skicka in din ansökan idag och bli en del av deras engagerade team!
Om Renta
Vi är maskinuthyrarna som bryr oss - om våra kunder, våra kollegor och vår gemensamma framgång.
Vi finns för hela Sverige. Från norr till söder, öst till väst. För vi bryr oss om ditt bygge. Som maskinuthyrare till främst bygg- och anläggningsbranschen erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Vi är 700 anställda som vet att frihet skapar engagemang, och det är det som förenar oss. Vi växer eftersom vi fortsätter investera i nya depåer och utrustning av högsta kvalitet. Men framför allt för att vi bryr oss om det lokala närområdet, om varandra och våran nr 10 - kunderna, för bygga är en lagsport.Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
