Är du vår nästa stjärna? Säljare & VD-assistent till vårt huvudkontor!
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Är du vår nästa stjärna? Säljare & VD-assistent till vårt huvudkontor!
Vill du jobba tätt med bolagets absoluta toppskikt, utvecklas i raketfart och tjäna pengar utan begränsningar? Vi söker nu en hungrig säljare som vill ta nästa steg i karriären och arbeta direkt jämte vår VD på huvudkontoret.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Detta är en unik och exklusiv kombinationstjänst där du agerar både säljare och VD-assistent. Du kommer att arbeta i hjärtat av verksamheten och sitta vägg i vägg med beslutsfattare och styrelse. För rätt person innebär detta en ovärderlig insyn i hur ett bolag styrs samt en fantastisk språngbräda för din personliga utveckling.
Du behöver inte vara fullärd expert idag. Vi ger dig en gedigen internutbildning där du får lära dig vår specifika bransch och bemästra hela vår försäljningsprocess från grunden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Aktiv försäljning: Driva säljprocesser och stänga affärer.
VD-assistans: Assistera VD i det dagliga arbetet och stötta vid styrelsefrågor.
Relationsbyggande: Skapa och bibehålla starka relationer med våra kunder.
Vi erbjuder dig:
Lön utan tak: En mycket förmånlig, provisions baserad lön där din prestation styr din inkomst.
Unik insyn: Möjlighet att arbeta tätt med beslutsfattare och styrelse.
Internutbildning: Full upplärning inom branschexpertis och avancerad försäljningsteknik.
Arbetsplats: Attraktiv placering på vårt huvudkontor.
Vem är du?
Det viktigaste för oss är inte ditt CV, utan din inställning. Vi söker dig som är hungrig, ambitiös och som verkligen älskar försäljning. Du har en stark vilja att lära dig nya saker och motiveras av att nå högt uppsatta mål.Kvalifikationer
Stort intresse och driv för försäljning.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande: Tidigare erfarenhet av telefonförsäljning, kundtjänst eller liknande serviceyrken.Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning?
Skicka in ditt CV direkt till VD via mail-adress nedan och ett kort personligt brev där du berättar varför just du är rätt person för tjänsten. Urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: michael.galatanu@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Mediebyrå AB
(org.nr 559498-4253) Kontakt
VD
Michael Galatanu michael.galatanu@gmail.com Jobbnummer
10011082