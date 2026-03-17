Är du vår nästa Servicetekniker på Orust Motor?
Orust Motor AB / Maskinreparatörsjobb / Orust Visa alla maskinreparatörsjobb i Orust
2026-03-17
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orust Motor AB i Orust
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Vill du jobba på en plats där du inte bara är en i mängden, utan en nyckelspelare i ett av Sveriges bäst rankade team?
Orust Motor AB är inte vilken bilverkstad som helst. Med över 70 års erfarenhet i ryggen och en kundnöjdhet i absolut landstopp, söker vi nu dig som vill kombinera professionellt hantverk med en oslagbar gemenskap på vackra Orust.
Varför kommer du att trivas hos oss?
Vi vet att våra medarbetare är vår största tillgång. Därför erbjuder vi en arbetsplats där folk stannar länge för att de trivs.
Vi arbetar med följande märken och verksamheter
Premiumvarumärken:
Bli expert på bilar från Volkswagen, Audi, koda, SEAT och Fiat Professional.
Din utveckling i fokus:
Vi satsar på dig! Genom kontinuerliga utbildningar ser vi till att du alltid ligger steget före i den tekniska utvecklingen.
Hälsa & Trygghet:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och regelbundna hälsoundersökningar för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Delaktighet på riktigt:
Här har du chansen att påverka verksamhetens utveckling. Dina idéer räknas!
Rollen: Servicetekniker
Som vår nya servicetekniker får du en nyckelroll där du kombinerar bred kompetens med specialistansvar. Du utför service och reparationer på alla våra märken, men har även ett särskilt huvudansvar för våra husbilskunder.
Eftersom husbilssäsongen naturligt toppar under vår och höst, växlar du fokus under året; när husbilarna vilar arbetar du i stället med vårt breda utbud av personbilar. Det ger dig en varierad och stimulerande vardag fylld av både tekniska utmaningar och arbetsglädje
Är det dig vi söker?
Vi letar efter en person som inte bara gör jobbet, utan som äger sin roll med stolthet. Hos oss är din inställning din största tillgång.
Vem är du? Du är noggrann i detaljerna, tar naturligt ansvar och drivs av att alltid framåt.
Din bakgrund: Vi ser gärna att du har några års erfarenhet under bältet.
Är du däremot i början av din karriär? Om din ambition och initiativförmåga matchar våra krav vill vi gärna träffa dig ändå!
Dina verktyg: Du har gymnasial utbildning (gärna med fordonsinriktning) samt B- och C1-körkort.
Personlighet: Du är lagspelaren som lyfter gruppen och ser lösningar där andra ser hinder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: jobb@orustmotor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "#Bil". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust Motor AB
(org.nr 556117-8145), https://www.orustmotor.se/
Hälla 815 (visa karta
)
473 97 HENÅN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Jan Rutgerson jan@orustmotor.se 0304799643 Jobbnummer
9801112