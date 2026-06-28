Är du vår nästa säljstjärna? Exaltera söker medarbetare i Vänersborg
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Vänersborg Visa alla säljarjobb i Vänersborg
2026-06-28
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Vill du arbeta i en fartfylld och social miljö där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt? Exaltera Marketing söker nu drivna och engagerade säljare med utgångspunkt i Vänersborg.
Hos oss får du representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du bygger erfarenhet inom försäljning, kommunikation och kundrelationer. Vi satsar på våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där utveckling, gemenskap och arbetsglädje står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Som säljare möter du kunder på event, marknader, mässor, festivaler och andra publika mötesplatser. Du presenterar produkter och tjänster, vägleder kunder och hjälper dem att hitta lösningar utifrån deras behov.
Du utgår från Vänersborg och arbetar tillsammans med ett engagerat team där samarbete, coachning och gemensamma mål är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och säljutbildning
Löpande coachning och stöd från erfarna ledare
Möjlighet till vidareutveckling och intern karriär
En positiv arbetsmiljö med stark teamkänsla
Vi uppmärksammar dina framgångar
Vi tycker att goda prestationer ska belönas och arrangerar därför regelbundet säljtävlingar där du har möjlighet att vinna attraktiva priser såsom:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på att skapa en arbetsplats där motivation, gemenskap och utveckling går hand i hand.
Vi söker dig som
Har lätt för att skapa kontakt med människor
Är positiv, engagerad och målinriktad
Tycker om att arbeta mot tydliga mål
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Trivs med både eget ansvar och samarbete i team
Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi ger dig en gedigen introduktion och de verktyg du behöver för att lyckas i rollen.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett företag där du får möjlighet att utvecklas, påverka din egen lön och skapa värdefull arbetslivserfarenhet?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Vänersborg. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: vanersborg@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
462 36 VÄNERSBORG Jobbnummer
9982196