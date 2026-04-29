Är du vår nästa produktspecialist för e-tjänsteplattformen Abou?
Hos Sokigo brinner vi för att ge våra kunder riktigt bra support varje dag. Nu söker vi en produktspecialist som vill vara med och utveckla kundupplevelsen ytterligare - och som drivs av att verkligen göra skillnad i vardagen.
Vem är du?
Du trivs i nära kontakt med kunder och motiveras av att se hur dina insatser skapar verklig nytta. Du har lätt att samarbeta, tar ansvar för det du åtar dig och kommunicerar tydligt med såväl kunder som kollegor. Vi tror att du är resultatorienterad, lösningsfokuserad och har en känsla för service.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Gillar felsökning, analys och problemlösning och ser det som ett detektivarbete att hitta orsaker
Är nyfiken, snabblärd och orädd för att testa dig fram
Trivs med att ha direkt kundkontakt och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift
Erfarenhet av e-tjänsteplattformar, Python och breda IT-kunskaper eller vana från olika systemmiljöer är meriterande.
Om rollen
Som produktspecialist blir du en central del av supportteamet där du tillsammans med 29 kollegor arbetar för att leverera service i toppklass. Rollen är både teknisk och kommunikativ, och du kommer ha stort inflytande på hur våra kunder upplever stödet från Sokigo.
Eftersom arbetet innebär både kundkontakt och utbildningsansvar behöver du kunna formulera dig obehindrat på svenska, både i tal och skrift. Därför ser vi också att din ansökan är skriven på svenska.
I ditt arbete kommer du bland annat att:
Ge kvalificerat stöd för våra egenutvecklade lösningar, Abou och Minutprodukterna
Felsöka och lösa problem i nära dialog med kunder via telefon, ärendehanteringssystem och fjärruppkoppling
Ansluta till kunders servrar via olika typer av VPN-lösningar för analys och problemlösning
Sätta dig in i kundernas processer och konfigurationer för att säkerställa att våra lösningar används optimalt
Arbeta i komplexa system där frågorna varierar från dag till dag
Det här är ett omväxlande och utvecklande jobb där du får lära dig något nytt nästan varje vecka.
Låter det som en roll för dig? Sök jobbet som produktspecialist hos oss på Sokigo!
Om Sokigo
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden. Vi är ett ambitiöst företag som brinner för långvariga relationer och att skapa lönsamhet för våra kunder. Som anställd hos oss får du kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och andra förmåner. Du får jobba med 250 trevliga och engagerade arbetskamrater. Sokigo är en del av koncernen Addnode Group.
Vi är en del av det moderna och hållbara arbetslivet - Sokigo har en positiv inställning till hybridarbete hemifrån och kontoret, på vilket vi möts åtminstone tre dagar per vecka.
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du blir en del av en kultur där samarbete, utveckling och engagemang står i centrum. Vi erbjuder korta beslutsvägar, frihet under ansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt och processer. Vi tror på att bra resultat skapas av team där man stöttar varandra och delar kunskap.Övrig information
Tjänsten är på heltid och placeringsorten är i första hand Sundbyberg. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Personlighets- och kapacitetstester kan förekomma i processen och bakgrundskontroll utförs på slutkandidat.
Frågor om rollen? Kontakta Supportchef Tony Roms, tony.roms@sokigo.com
Frågor om processen? Kontakta HR Business Partner Simon Weidenberg, simon.weidenberg@sokigo.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-26
