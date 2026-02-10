Är du vår nästa produktägare för systemet Nova?
2026-02-10
Trivs du när du får kombinera verksamhetsförståelse med digital utveckling? Vill du ta ansvar för vidareutvecklingen av en produkt som gör verklig nytta i kommuners vardag?
Sokigo utvecklar samhällsviktiga IT-lösningar för offentlig sektor och söker nu en produktägare till Nova - ett system som används av kommunala verksamheter inom bland annat bygglov, planprocesser, trafik och gata, mät- och kartverksamhet, bostadsanpassningsbidrag (BAB) och OVK-hantering.
Om rollen
För att trivas i rollen som produktägare har du erfarenhet av produktägarskap, projektledning eller verksamhetskonsultation och känner dig hemma i gränslandet mellan verksamhet och teknik.
En stor del av uppdraget handlar om att skapa struktur i produktens backlog och göra välgrundade prioriteringar utifrån stategiska mål, verksamhetsnytta, tekniska förutsättningar och tillgängliga resurser. Du deltar i utvecklingsprocessen från kravställning till testning och säkerställer att kommunikationen mellan verksamhet, teknik och ledning fungerar väl.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Leda utvecklingen av Nova utifrån verksamhetens mål och behov
Ansvara för planering, prioritering och uppföljning av produktens utvecklingsarbete
Säkerställa att krav samlas in, analyseras och omsätts till tydliga underlag
Nova är en komplex digital produkt med flera integrationer. Det innebär att du behöver ha god teknisk förståelse och kunna sätta tekniska samband i relation till verksamhetens behov. Du arbetar nära både utvecklingsteam och verksamhetsrepresentanter för att skapa långsiktigt hållbara lösningar.
Om dig
Vi ser att du:
är analytisk, lösningsorienterad och van att skapa struktur, även i komplexa sammanhang
arbetar självständigt och tar ansvar för ditt uppdrag
har lätt för att bygga relationer och trivs med många kontaktytor
är nyfiken, flexibel och utvecklingsorienterad
snabbt kan sätta dig in i både tekniska och verksamhetsmässiga frågor
är trygg i samarbetet med både tekniska specialister och verksamhetsnära roller
bidrar till att skapa gemensam förståelse och tydlighetPubliceringsdatum2026-02-10Kvalifikationer
Praktisk erfarenhet av att arbeta i rollen som produktägare, projektledare eller verksamhetskonsult, med eget ansvar för att driva utvecklingsinitiativ från identifierat behov till genomförd leverans.
Självständigt ansvar för kravhantering, där du har:
analyserat och strukturerat verksamhetsbehov
formulerat, prioriterat och förankrat krav
omsatt kraven till genomförbara utvecklingsinsatser
Erfarenhet av arbete i tekniskt komplexa miljöer, där lösningar involverat:
flera samverkande system
tekniska beroenden eller integrationer
samarbete mellan verksamhet, IT och externa parter
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av ärendebaserad verksamhet och/eller kommunal sektor
Kunskap om Nova
Känner du igen dig? Sök tjänsten och bli en del av ett team som gör verklig skillnad för Sveriges kommuner.
Om Sokigo
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden. Vi är ett ambitiöst företag som brinner för långvariga relationer och att skapa lönsamhet för våra kunder. Som anställd hos oss får du kompetensutveckling, fast lön, pensionsförsäkring, friskvårdsbidrag och andra förmåner. Du får jobba med 250 trevliga och engagerade arbetskamrater runt om i landet. Sokigo är en del av koncernen Addnode Group.
Vi är en del av det moderna och hållbara arbetslivet - Sokigo har en positiv inställning till att kunna arbeta hemifrån och strävar efter att hitta rätt balans utifrån respektive roll och person. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsorten för denna tjänst avser i första hand vårt kontor i Sundbyberg.
För att skapa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess, använder vi oss av personlighets- och kapacitetstester vid vårt urval.
Som rutin utför vi alltid bakgrundskontroll på tilltänkta kandidater.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så fort som möjligt då vi rekryterar löpande.
I den här rekryteringen har Sokigo redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss därför all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Frågor om rollen? Kontakta Produktchef Anna Tell, anna.tell@sokigo.com
Frågor om processen? Kontakta HR Business Partner Simon Weidenberg, simon.weidenberg@sokigo.com
