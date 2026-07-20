Är du vår nästa personliga assistent? Tjänst ca 50 % utanför Kristianstad
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-07-20
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till en glad och aktiv ung kvinna som bor i egen lägenhet utanför Kristianstad.
Hon tycker om musik, promenader, pussel, böcker och utflykter. Du stöttar henne i personlig omvårdnad, hushållssysslor och aktiviteter. Hon kommunicerar med kroppsspråk och bildstöd, vilket kräver att du är lyhörd, tålmodig och engagerad.
Vi söker dig som är trygg, positiv och ansvarstagande. Erfarenhet av personlig assistans eller alternativ kommunikation är meriterande, men dina personliga egenskaper är viktigast. B-körkort är önskvärt och du bör inte vara allergisk mot hästar då du följer med till stallet en gång i veckan.
Tjänsten är på cirka 50 % med start i augusti/september. Arbetstiderna är förlagda till eftermiddag, kväll, journatt och helg. Du får en gedigen introduktion innan du börjar arbeta självständigt.Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Furuboda Assistans Jobbnummer
10007725