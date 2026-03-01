Är du vår nästa nyckelspelare? Vi söker en erfaren trafiklärare!
2026-03-01
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Har du jobbat som trafiklärare i några år och letar efter en arbetsplats där du kan landa, växa och faktiskt göra skillnad? På Viskan Trafikskola är vi kända för vår höga utbildningskvalitet och vår förmåga att se varje elevs unika behov. Nu söker vi dig som vill utvecklas tillsammans med oss under lång tid framöver.
Varför jobba hos oss?
Vi vet att din expertis är värdefull. Därför erbjuder vi:
Flexibilitet på riktigt: Vi skapar ditt schema tillsammans utifrån dina önskemål.
Trygghet: Vi är anslutna till STR (Sveriges Trafikutbildares Riksförbund) och har självklart kollektivavtal.
En varm kultur: Här får du utrymme att vara den pedagogiska stöttepelare våra elever behöver.
Din roll
Som trafiklärare hos oss blandar du praktiska körlektioner med teoretisk undervisning, både individuellt och i grupp. I rollen ingår även en del administrativa uppgifter.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för yrket och som har förmågan att skapa lugn och trygghet i bilen.
Erfarenhet & Behörighet: Du är godkänd trafiklärare av Transportstyrelsen. Har du dessutom godkännande för Risk 1 och AM ser vi det som ett stort plus!
Pedagogisk: Du har tålamod och är skicklig på att anpassa din undervisning. Har du vana av att arbeta med elever med NPF-diagnoser eller språkstörningar är det en fördel.
Språk: Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Personlighet: Du är en empatisk och flexibel trafiklärare med glimten i ögat.Publiceringsdatum2026-03-01
Vi tillämpar omgående tillträde, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Heltid eller deltid.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: marlene@viskantrafikskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viskan Trafikskola AB
(org.nr 559300-2313), https://viskantrafikskola.se/
Fabriksgatan 11 (visa karta
)
503 38 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9769675