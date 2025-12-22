Är du vår nästa ledare inom skönhet i Liljeholmen?
2025-12-22
Bli vår nästa ledare i Liljeholms Gallerian!
Rapide Brow & Lash Bar är Sveriges ledande skönhetskedja med 17 barer runtom i landet. Vår specialitet är trådning, och vår passion är att framhäva ögonen med unika produkter och behandlingar - alltid med kundupplevelsen i centrum.
Nu söker vi en engagerad och målinriktad Brow Bar Manager som vill leda vår salong i Liljeholmen Stockholm mot fortsatt framgång.
Din roll hos oss
Som Brow Bar Manager är du både ledare och förebild, samtidigt som du i grunden arbetar som Brow & Lash Artist - utför behandlingar och jobbar aktivt med försäljning. Du ansvarar för att ditt team inspireras, motiveras och utvecklas - varje dag. Genom att coacha och utbilda dina medarbetare skapar du förutsättningar för starka kundmöten, hög kvalitet och en arbetsmiljö där alla kan växa.
Dina ansvarsområden:
Driva försäljning och följa upp mål
Säkerställa att kampanjer och aktiviteter genomförs enligt plan
Vara närvarande i salongen och stötta ditt team i vardagen
Ansvara över bemanningen utifrån salongens öppettider och kundflödet
Utbilda och coacha stylister till att nå sin fulla potential
Ansvara för budget och administrativa uppgifter
Hos oss kombinerar du praktiskt arbete i salongen med ledarskap och strategiskt ansvar.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledarskap och försäljning
Är professionell, driven och ansvarstagande
Motiveras av att se andra lyckas och utvecklas
Är flexibel, initiativrik och ser lösningar där andra ser hinder
Brinner för skönhet, kundmöten och service i världsklass
Vill arbeta där det händer - ute på golvet, nära kunder och kollegor
Vi erbjuder dig
Gedigen utbildning i våra behandlingar och produkter via Rapide Academy
Ledarskapsutbildning och löpande coachning
Möjligheter till karriär och utveckling inom Rapide
En kreativ och inspirerande arbetsmiljö där vi kombinerar skönhet och affärsmannaskap
Tjänsten är heltid (100 %) med störst fokus ute i salongen - ta emot kunder, utföra behandlingar och aktivt jobba med försäljning. Självklart tillsammans med ditt team!
Är du vår nästa Rapide-ledare?
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Varma hälsningar,
Philippa Ottenfalk & Stephanie Wedholm
https://career.rapidebrowlashbar.com
Nybohovsbacken 38
117 63 STOCKHOLM
