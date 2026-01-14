Är du vår nästa ledare inom skönhet i Liljeholmen?

Rapide AB / Chefsjobb / Stockholm
2026-01-14


Visa alla chefsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rapide AB i Stockholm, Solna, Täby, Uppsala, Katrineholm eller i hela Sverige

Bli vår nästa ledare i Liljeholms Gallerian!
Rapide Brow & Lash Bar är Sveriges ledande skönhetskedja med 17 barer runtom i landet. Vår specialitet är trådning, och vår passion är att framhäva ögonen med unika produkter och behandlingar - alltid med kundupplevelsen i centrum.
Nu söker vi en engagerad och målinriktad Brow Bar Manager som vill leda vår salong i Liljeholmen Stockholm mot fortsatt framgång.
Din roll hos oss
Som Brow Bar Manager är du både ledare och förebild, samtidigt som du i grunden arbetar som Brow & Lash Artist - utför behandlingar och jobbar aktivt med försäljning. Du ansvarar för att ditt team inspireras, motiveras och utvecklas - varje dag. Genom att coacha och utbilda dina medarbetare skapar du förutsättningar för starka kundmöten, hög kvalitet och en arbetsmiljö där alla kan växa.
Dina ansvarsområden:
Driva försäljning och följa upp mål

Säkerställa att kampanjer och aktiviteter genomförs enligt plan

Vara närvarande i salongen och stötta ditt team i vardagen

Ansvara över bemanningen utifrån salongens öppettider och kundflödet

Utbilda och coacha stylister till att nå sin fulla potential

Ansvara för budget och administrativa uppgifter

Hos oss kombinerar du praktiskt arbete i salongen med ledarskap och strategiskt ansvar.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledarskap och försäljning

Är professionell, driven och ansvarstagande

Motiveras av att se andra lyckas och utvecklas

Är flexibel, initiativrik och ser lösningar där andra ser hinder

Brinner för skönhet, kundmöten och service i världsklass

Vill arbeta där det händer - ute på golvet, nära kunder och kollegor

Vi erbjuder dig
Gedigen utbildning i våra behandlingar och produkter via Rapide Academy

Ledarskapsutbildning och löpande coachning

Möjligheter till karriär och utveckling inom Rapide

En kreativ och inspirerande arbetsmiljö där vi kombinerar skönhet och affärsmannaskap

Tjänsten är heltid (100 %) med störst fokus ute i salongen - ta emot kunder, utföra behandlingar och aktivt jobba med försäljning. Självklart tillsammans med ditt team!
Är du vår nästa Rapide-ledare?
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Varma hälsningar,
Philippa Ottenfalk & Stephanie Wedholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6974067-1764244".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rapide AB (org.nr 556938-0727), https://career.rapidebrowlashbar.com
Nybohovsbacken 38 (visa karta)
117 63  STOCKHOLM

Arbetsplats
Rapide

Jobbnummer
9683000

Prenumerera på jobb från Rapide AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rapide AB: