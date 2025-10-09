Är du vår nästa koordinator på åldershantering inom El/I&C
2025-10-09
Om rollen
Är du tekniskt kunnig inom teknik och kvalitet?? Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Forsmark. Vi arbetar tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi en ingenjör/elingenjör till gruppen kvalitetsteknik elkraft och automation på Forsmark.
Om jobbet
Energibranschen står inför stora förändringar med ökat elbehov i Sverige och globalt vilket gör Forsmark Kraftgrupp till en fortsatt viktig elleverantör en lång tid framöver. Det innebär också att vi är en trygg arbetsgivare som erbjuder många karriärs- och utvecklingsmöjligheter.
Enheten elteknik består av fem grupper som bedriver konstruktionsverksamhet inom elkraft, automation (I&C) och OT. Till gruppen kvalitetsteknik elkraft och automation söker vi nu en ingenjör/elingenjör med fokus på utveckla arbetet inom åldershantering.
Gruppen ansvarar för att koordinera åldringshanteringen av el/I&C-komponenter. Den bidrar även till konstruktionsarbetet genom att kvalificera och kvalitetsbedöma el-komponenter som ska installeras i anläggningen och som är viktiga för strålsäkerheten. Gruppen utvecklar även våra tekniska bestämmelser och kontrollbestämmelser, medverkar vid leverantörsbedömningar, provning hos leverantör m.m. Gruppen är även sammanhållande inom enheten för alla mindre konstruktionsärenden vilket är en viktig del av enhetens verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
I rollen som ingenjör/koordinator el har du ett helhetsansvar för åldringshanteringen av elkomponenter som är viktiga för strålsäkerheten, inom både elkraft och automation. Du samordnar och följer upp åldringsärenden och analyser inom enheten, med särskilt fokus på att säkerställa att dessa är aktuella, kvalitetssäkrade och integrerade i konstruktionsprocessen.
Arbetet innebär nära samverkan med konstruktörer, underhåll och drift, där du fördelar uppgifter, säkrar resurser och tidplanerar insatser kopplade till åldringsanalyser. Du har en sammanhållande funktion mellan olika grupper och enheter, driver arbetet framåt genom strukturerad uppföljning och tydlig kommunikation.
Du arbetar i system som SAP och interna databaser för att dokumentera och följa upp åtgärder, och bidrar aktivt till att utveckla tekniska bestämmelser och kontrollrutiner. Rollen är central i att säkerställa att komponenter som installeras i anläggningen uppfyller krav på långsiktig funktion och säkerhet.
Du ansvarar även för att samordna och representera Forsmark vid externa granskningar inom området åldershantering. Det innebär att du behöver kunna kommunicera tydligt och faktabaserat i tekniska sammanhang. Samarbeten sker med övriga kraftverk i norden vilket kan innebära resor några gånger om året.
Vad vi erbjuder dig:
Som ingenjör/koordinator el blir du en del av ett kompetent och engagerat team med både ingenjörer och specialister, där kunskapsutbyte och utveckling står i centrum. Du får möjlighet att fördjupa dig i elsystemen på Forsmark och bygga upp en bred teknisk förståelse inom både elkraft och automation.
Rollen erbjuder stora utvecklingsmöjligheter - både inom din yrkesroll och genom deltagande i flera omfattande anläggningsändringsprojekt som pågår och planeras de kommande åren. Du får arbeta nära konstruktionsprocessen och vara med och påverka tekniska lösningar som är avgörande för strålsäkerheten. Här finns chansen att växa, ta ansvar och bidra till framtidens kärnkraftsteknik.
Kravspecifikation
Du har allmänna kunskaper inom el-kraft och förekommande komponenttyper inom industrin
Lägst tekniskt gymnasieutbildning med inriktning el alternativt motsvarande arbetslivserfarenheter
Flytande svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
God datorvana och användare av Office-programmen
Meriterande
Högskolexamen med el-inriktning
Arbetat i SAP eller motsvarande affärssystem
Erfarenhet från kärnkraft eller annan industri med höga krav på säkerhet
Som person har du:
Lätt för att skapa kontakt och bygga relationer med olika delar av organisationen. Rollen kräver att du är synlig, närvarande och aktiv i nätverkandet. Du behöver vara "om och omkring dig" för att fånga upp information, skapa samsyn och driva kvalitetsarbetet tillsammans med andra.
Du tar ansvar för att hålla ihop och driva arbetet framåt, Driva åldringsarbetet framåt inom el och I&C området. Du är van att samla in fakta, koordinera insatser, sammanställa information i rapportform och säkerställa att dokumentation hålls aktuell och relevant över tid. Du är lösningsorienterad och ser till att saker blir gjorda.
Du trivs med att arbeta tvärfunktionellt och har förmågan att hålla ihop spretiga grupper med olika perspektiv och kompetenser. Du skapar struktur i samarbetet och bidrar till ett konstruktivt och effektivt arbetsklimat.
Utöver detta ser vi gärna att du är:
Strukturerad - du arbetar metodiskt och har god ordning på detaljer.
Administrativt skicklig - du hanterar dokumentation och uppföljning med noggrannhet.
Målinriktad - du arbetar fokuserat mot deadlines och prioriterar rätt saker.
Vi lägger stor vikt vi personlig lämplighet.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Tobias Burman tfn 076-768 20 71 alternativt Camilla Martinsson 072-7351786.
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Summer Lovlinger tfn 070-194 56 64
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Hans Lindqvist, Ledarna - Martin Hägglund, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - Mia Friberg. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 2 november via Vattenfalls karriärsida.
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
