Är du vår nästa IT-konsult till framtida uppdrag i Umeå och Luleå!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
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Är du redo för nästa steg inom IT? Våra kunder söker löpande konsulter inom exempelvis systemutveckling, programmering, IT-support, drift, systemadministration och nätverk. Vi söker både dig som har erfarenhet inom branschen och dig som studerar IT eller systemutveckling och vill arbeta deltid vid sidan av studierna. Skicka in din intresseanmälan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
I rollen som IT-konsult arbetar du med att säkerställa stabila, effektiva och användarvänliga IT-miljöer hos våra kunder. Uppdragen varierar beroende på verksamhet och kan innebära arbete inom support, drift, systemförvaltning eller teknisk administration.
Du arbetar ofta nära både användare och andra tekniska funktioner där problemlösning, service och struktur är en viktig del av vardagen. Rollen passar dig som tycker om att arbeta lösningsorienterat och vill utvecklas inom IT-området.
För dig som studerar finns även möjlighet till deltidsuppdrag som kan kombineras med dina studier.
Du erbjuds
Vid en eventuell anställning erbjuds du möjlighet att arbeta hos attraktiva företag, samla värdefull arbetslivserfarenhet och utvecklas i din roll, med stöd från en engagerad konsultchef på Academic Work. Uppdragen kan vara både på heltid och deltid.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på din kompetens, erfarenhet och vilket uppdrag som blir aktuellt. Vi matchar dig med uppdrag som passar din profil, och i samband med det får du mer information om den specifika rollen och dess arbetsuppgifter.
Vi söker dig som
Har universitets- eller högskoleutbildning inom IT, systemvetenskap, systemutveckling eller annat relevant område, alternativt studerar inom området
Har erfarenhet av IT-support, drift, systemadministration, systemutveckling, programmering eller liknande arbete
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Har ett stort intresse för teknik, system, programmering och problemlösning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i en miljö med många kontaktytor. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt, god samarbetsförmåga och tycker om att lära dig nya system och tekniska miljöer.
Detta är en intresseanmälan och vi tar enbart kontakt med kandidater utifrån våra kunders behov. Vid registrering sparas dina uppgifter och kan sökas fram i samband med framtida rekryteringar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "E8W1BY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
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903 27 UMEÅ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9982794