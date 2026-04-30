Är du vår nästa IT Team Lead? | Stockholm | Experis

2026-04-30
Vill du vara navet mellan verksamhet, team och teknik - och leda kvalitativa IT-leveranser som gör verklig skillnad? Hos Experis söker vi nu en IT Team Lead som vill ta ansvar för att skapa stabila, skalbara och värdeskapande IT-tjänster på ett såväl operativt som strategiskt plan. Här får du en central roll där du både utvecklar leveransen, relationerna och framtidens arbetssätt hos vår kund inom banksektorn.
Din vardag - där strategi möter leverans
Som IT Team Lead har du en nyckelroll i att leda och utveckla ett IT-team med ansvar för att leverera stabila, effektiva och kvalitativa IT-tjänster. Du arbetar för att skapa struktur, förutsägbarhet och hög leveranskvalitet, med ett tydligt fokus på både användarupplevelse och verksamhetsnytta. I rollen ansvarar du för den dagliga ledningen av teamet, inklusive planering, prioritering och uppföljning av arbetet. Du skapar tydliga arbetssätt och verkar för kontinuerliga förbättringar, samtidigt som du coachar och stöttar teamet i deras utveckling. Genom ett närvarande och engagerat ledarskap bidrar du till ett positivt arbetsklimat där samarbete, ansvarstagande och lärande står i centrum.
Du arbetar nära verksamheten och andra IT-funktioner och fungerar som en naturlig länk mellan tekniska lösningar och verksamhetsbehov. Rollen innebär att du omsätter krav och behov till fungerande IT-leveranser, samtidigt som du säkerställer god kommunikation, förväntanshantering och uppföljning. Med din tekniska förståelse kan du föra kvalificerade dialoger, fatta välgrundade beslut och driva arbetet framåt tillsammans med teamet.
Rollen kombinerar operativt ledarskap, samordning och utveckling, och passar dig som är en prestigelös och lösningsorienterad ledare som vid behov kavlar upp ärmarna och själv bidrar i det operativa arbetet för att säkerställa kvalitet, framdrift och en stabil leverans.
Summerat kommer du att ansvara för:
Att driva och utveckla hela serviceleveransen
Att leda och coacha IT-supportteamet
Att samarbeta med olika stakeholders i kundens miljö
Att prioritera, planera och följa upp arbetet i ditt IT-team
Att säkerställa SLA-uppfyllnad och driva kontinuerliga förbättringar
Att starka relationer och skapa tillit
Att analysera trender, identifiera risker och föreslå smarta lösningar
Att koordinera resurser och stötta teamet i det dagliga arbetet
Att arbeta både operativt och strategiskt beroende på behov
På Experis får du växa - varje dag
Vi tror på att utveckling skapas genom ansvar, tillit och rätt förutsättningar. Hos oss får du:
En arbetsmiljö som satsar på både din kompetens och din karriär
Tillgång till ett stort nätverk inom IT och Service Delivery
Stöd av en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling
En kultur där kunskap, nyfikenhet och innovation står i centrum
Vi söker dig som har
Minst 3 års erfarenhet från en likande Team Lead roll inom servicedesk/IT-infrastruktur, Service Delivery, Service Management, eller andra ledande roller inom IT-leverans
Erfarenhet att leda ett IT team inom servicedesk/IT-infrastruktur
Erfarenhet av att arbeta med SLA, KPI:er och uppföljning
God kunskap om IT-miljöer, tekniska beroenden och IT-serviceprocesser
Erfarenhet av ärendehanteringssystem, gärna JIRA
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att kommunicera tydligt och skapa förtroende hos både tekniker och verksamhet
Vem är du?
Du är en trygg och strukturerad ledare som skapar ordning, tydlighet och framdrift. Du har ett naturligt helhetsperspektiv och förstår hur teknik, team och verksamhet hänger ihop. Med pondus och en serviceinriktad inställning hanterar du alla eventuella frågor från kunden, bidrar till lösningar, stöttar ditt team och driver förändringsarbete och kommer med lösningsförslag. Du trivs med att arbeta både operativt och strategiskt, är prestigelös i ditt ledarskap och inte rädd för att själv kavla upp ärmarna för att säkerställa leverans. Framför allt är du ansvarstagande, nyfiken och motiveras av att skapa värde och kvalitet i det du gör - varje dag.
Om Experis
Experis är ett ledande globalt konsultbolag inom IT/Tech, med över 300 konsulter i Sverige och 22 000 internationellt. Vi erbjuder spännande uppdrag inom både privat och offentlig sektor och arbetar långsiktigt för att utveckla våra konsulter och våra kunders digitala förmåga.
Våra värderingar genomsyrar allt vi gör:
People - Vi välkomnar, inkluderar och bygger förtroende
Knowledge - Vi tror på ständig utveckling och ett growth mindset
Innovation - Vi vågar testa nytt, tänka nytt och skapa nytt
Hos oss får du en trygg anställning, marknadsmässig lön, kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag - tillsammans med möjligheten att gå långt.
Redo för nästa steg?
Sista dag att skicka in din ansökan: 10. maj 2026. Urval sker löpande, därför ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post, men du är välkommen att kontakta rekryteringsansvarig på dara.tysani@se.experis.com
om du har några frågor
Placeringsort: Solna, Stockholm
Omfattning: Heltid, 100% onsite
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
