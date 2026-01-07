Är Du Vår Nästa Glädjespridare På Sibylla Orsa?
Fastfood Orsa AB / Restaurangbiträdesjobb / Orsa Visa alla restaurangbiträdesjobb i Orsa
2026-01-07
, Mora
, Älvdalen
, Rättvik
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fastfood Orsa AB i Orsa
ÄR DU VÅR NÄSTA GLÄDJESPRIDARE PÅ SIBYLLA ORSA?
Vi söker nu en ny kollega som vill bli en del av vårt härliga gäng! Är du en person som älskar att sprida positiv energi, sätter gästen i första hand och trivs som bäst när tempot är riktigt högt? Då är det dig vi letar efter.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Vi erbjuder en tjänst på minst 50%. Eftersom Orsa är en fantastisk destination året runt, ser vi att din arbetstid kan komma att utökas markant under våra viktiga högsäsonger under både sommar och vinter. Arbetstiderna varierar och inkluderar dagar, kvällar och helger.
Din roll hos oss
Som medarbetare på Sibylla Orsa är du ansiktet utåt. Din viktigaste uppgift är att möta varje gäst med ett leende och ge service i världsklass, även när restaurangen sjuder av liv. I arbetsuppgifterna ingår:
• Matberedning och tillagning av våra klassiker.
• Kassaarbete och personligt gästfokus.
• Servering och proaktivt arbete för att hålla restaurangen ren och inbjudande.
• Att bidra till en grym laganda och sprida glädje till både gäster och kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som är en naturlig glädjespridare med en positiv attityd. Du är noggrann, stresstålig och har förmågan att behålla ditt lugn och ditt leende även under de mest intensiva perioderna på året.
• Du pratar och förstår svenska obehindrat då vi har mycket kundkontakt.
• Erfarenhet från restaurang eller kassa är meriterande, men din personlighet och din servicekänsla är det allra viktigaste för oss.
Vill du bli en del av Sibyllafamiljen i Orsa?
Vi ser fram emot att välkomna en ny lagspelare som vill växa tillsammans med oss och leverera toppservice året om. Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) redan idag!
Ansökan skickas till: SibyllaOrsa@hotmail.com
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: SibyllaOrsa@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fastfood Orsa AB
(org.nr 559457-7750) Jobbnummer
9672516