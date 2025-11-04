Är du vår nästa elhjälte? Elinstallatör sökes till Maxmoduler i Lycksele!
Maxmoduler Produktion AB / Installationselektrikerjobb / Lycksele Visa alla installationselektrikerjobb i Lycksele
2025-11-04
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxmoduler Produktion AB i Lycksele
Vad du kommer göra
Du blir en nyckelspelare i vårt produktionsteam och ansvarar för elinstallationer tillsammans i våra moduler. Arbetet sker i våra ljusa och välutrustade lokaler på Barkvägen 2 - inga regniga byggplatser här!
Vi tror att du...
Har gått elektrikerutbildning (gymnasial eller yrkeshögskola)
Har några års erfarenhet - eller är ny i branschen men taggad på att lära dig
Är noggrann, lösningsorienterad och gillar att jobba i team
Har humor, tålamod och gillar samarbete
Vad du får hos oss
Ett gäng kollegor som gillar att ha kul på jobbet och hjälps åt
Korta beslutsvägar - beslut tar vi nära produktion
Möjlighet att växa och utvecklas - både som elektriker och som person
Dagtidstjänst (skift kan förekomma)
Lön enligt kollektivavtal och schyssta villkor
Vi gillar olika och strävar efter jämn könsfördelning - så oavsett vem du är, är du varmt välkommen att söka!
Så här söker du
Tjänsten tillsätts löpande, så vänta inte för länge!
Har du frågor? Hör av dig till Johan Olofsson:
Telefon:072-401 60 27
Mail: johan@maxmoduler.se
Fackligt ombud: Cornelia Ludvigsson, GS-facket
Mail:cornelia@maxmoduler.se
Läs mer om oss på www.maxmoduler.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till
E-post: margareta@maxmoduler.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxmoduler Produktion AB
(org.nr 556605-7328) Jobbnummer
9588637