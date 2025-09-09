Är Du Vår Nästa Arbetsledare? Ta Steget Och Väx Med Cgab!
Vi står inför en spännande resa och söker nu en arbetsledare som vill vara med och leda våra projekt, ta hand om personalen och utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
CGAB är ett växande företag med bas i Ystad. Vi arbetar över hela Skåne, med särskilt fokus på de södra delarna, och erbjuder tjänster inom trädgårdsanläggning, stensättning och trädgårdsskötsel. Vår styrka ligger i kombinationen av yrkesstolthet, erfarenhet och ett starkt team som alltid levererar hög kvalitet till både privata och offentliga kunder.
Vi står inför en spännande utveckling - med målet att växa och etablera oss i fler delar av Skåne de kommande åren. Att vara en del av Clean Garden innebär därför inte bara en trygg anställning i ett stabilt företag, utan också möjligheten att växa med oss när vi tar nästa steg framåt.
Rollen
Som arbetsledare hos oss får du en central roll i att planera, leda och stötta våra team i det dagliga arbetet. Du är nära både personalen och projekten, och ser till att arbetet utförs med kvalitet, struktur och engagemang.
Eftersom vi är ett mindre men växande företag finns det stora möjligheter att påverka - och rollen kommer att utvecklas med tiden. För rätt person innebär det en tydlig resa från arbetsledare till projektledare, där du får ta ett större helhetsansvar för våra större projekt och vara med och forma framtiden för CGAB.Dina arbetsuppgifter
Planera och leda arbetslag i pågående projekt
Skapa struktur och arbetsflöden i det dagliga arbetet
Stötta, motivera och utveckla medarbetare
Kunddialog
Tolkning av ritningar
Hantera projektadministration i Office-paketet.
Bidra i kalkylering, anbud och projektuppföljning
Vi söker dig som
Har erfarenhet som arbetsledare eller senior yrkesarbetare inom anläggning, bygg eller liknande
Är trygg i din roll, har ledaregenskaper och vill utvecklas vidare
Är datorvan, van att arbeta i Office-paketet, läsa ritningar och kommunicera professionellt via mejl
Har intresse för ekonomi, planering och helhetsansvar i projekt
Är strukturerad, kommunikativ och bra på att skapa engagemang i teamet
Har B-körkort
Vi erbjuder
En roll med tydlig utvecklingsresa - från arbetsledare till projektledare
Möjlighet att vara med och forma både rollen och företagets framtid
En arbetsplats med korta beslutsvägar, där din insats märks
Ett engagerat team som värdesätter yrkesstolthet, arbetsglädje och laganda
Vi söker inte bara en arbetsledare - vi söker rätt person som vill växa tillsammans med oss. Vi tror på ett ledarskap där medarbetarnas utveckling och våra gemensamma värderingar står i centrum. Tillsammans bygger vi ett starkt team, en framgångsrik verksamhet och en framtid där både du och företaget utvecklas i takt med våra projekt.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@cleangarden.se
ange "Arbetsledare" i ämnesfältet - vi rekryterar löpande, så vänta inte! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@cleangarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clean Garden Sverige AB
(org.nr 559357-7009), http://cleangarden.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Clean Garden Sverige AB info@cleangarden.se Jobbnummer
9500785