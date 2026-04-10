Är du vår nästa Applikationskonsult inom Microsoft Dynamics 365 CE?
Columbus Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Columbus Sweden AB i Stockholm
, Gävle
, Linköping
, Borlänge
, Jönköping
eller i hela Sverige
Gillar du att optimera kundrelationer och har erfarenhet av Microsoft Dynamics CE? Är du redo att ta nästa steg i din karriär och jobba på ett företag som är ledande inom den senaste tekniken och driver spännande projekt? Slår ditt hjärta lite extra för systemkunskap? Om svaret är ja, kan du vara den vi letar efter! Ansök idag!Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Som applikationskonsult hos oss kommer du att ha en mångsidig roll med varierande uppgifter. Du blir en av våra experter inom Microsoft Dynamics Customer Engagement, ansvarar för konfigureringar och fungerar som en rådgivare. Din vardag kommer att vara omväxlande och dynamisk, där du arbetar i systemet och konfigurerar efter kundernas önskemål och vision.
En typisk vecka kan inkludera konfigurering, demos och support. Du deltar också i kundmöten och tar initiativ för att hjälpa kunder att accelerera sin digitala utvecklingsresa.
Vi erbjuder
På Columbus får du chansen att utforska framtiden och ha roligt medan du gör det! Vi är en växande organisation som arbetar med den senaste tekniken och erbjuder omfattande inlärnings- och utvecklingsmöjligheter. Här får du arbeta med ett brett utbud av spännande projekt och påverka företag globalt. Vi erbjuder certifieringar, kontinuerlig kompetensutveckling och ett tydligt ramverk för din karriärutveckling.
Vi tillämpar en hybridarbetsmodell, vilket innebär att du kan arbeta både på vårt kontor och hemifrån.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som applikationskonsult så har du god kunskap inom Microsoft Dynamics Customer Engagement och har god kännedom kring konfigurering. Utöver systemkunskap så söker vi också konsultmässighet. Du är affärsmässig, systemexpert och vågar tänka nytt!
Du har minst 3 års erfarenhet av Microsoft Dynamics CE
Konsulterfarenhet är väldigt meriterande
Du har god kännedom kring hur man konfigurerar i systemet
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Ansökan & Startdatum
Vi erbjuder heltidsanställning med tillträde efter överenskommelse. Intervjuer kommer att hållas löpande. Ansök med din LinkedIn-profil och/eller ditt CV. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Alexander Tonelli
Som en del av vår rekryteringsprocess så har vi ett logisk- och personlighetstest samt utför en bakgrundskontroll. Detta ligger till grund för att göra en mer objektiv bedömning.
Om Columbus
Vi har i över 30 år erbjudit kunder digitala lösningar, och för att skryta lite - har vi gjort det väldigt framgångsrikt. Vi är stolta över den feedback vi får av våra kunder. På Columbus har vi en omfattande branschkunskap som kombineras med ett stort utbud av digitala lösningar och en rejäl dos kundförståelse. Vår strävan är att bli kundens Trusted Advisor och vi hjälper och vägleder kunden i alla delar av processen. Vi bygger, implementerar och förvaltar affärslösningar, lägger strategi och inspirerar! Summa summarum, så hjälper vi våra kunder att forma lösningar i toppklass efter branschspecifika behov så att de kan nå sin fulla digitala potential.
Columbus är ett värdestyrt bolag med engagerade medarbetare som stöttar varandra i både framgång och motgång. Att ha en god balans mellan arbete och fritid är en självklarhet. Det kan vara allt från hämtning och lämning på förskola till väntan av det där paketet som ska levereras hem "någon gång mellan 10-19". Vi lämnar utrymme för återhämtning och ser till att arbeta proaktivt med blicken på horisonten. Dessutom så är vi riktigt bra på att fira framgångar och det är inte ovanligt med fika, lyxfrukost och AW på kontoret
Vi lever efter våra värdeord - Stay Curious, Build Trust, Collaborate och Deliver Customer Success
Jobba på Columbus
Spana in vårt Insta-flöde för att få en bild av hur det är att jobba hos oss genom våra kollegor. Klicka på bilden eller länken för att komma till Instagram-kontot.
Helt ofiltrerat har vi samlat in omdömen från nuvarande och tidigare kollegor.
Sista dag att ansöka är 2026-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7543265-1939177". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Columbus Sweden AB
(org.nr 556817-7124), https://career.columbusglobal.com
Drottninggatan 71D (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Columbus Sweden, Poland, Germany & Czech Republic Jobbnummer
9847035