Är du vår nästa affärsdrivande kraft? Saint-Gobain söker Strategisk KAM
Saint-Gobain Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-04-19
Saint-Gobain står inför utrullningen av en helt ny strategi och nu börjar resan. Vi är i startgroparna att bygga upp ett strategiskt, högpresterande Specification Sales-team som ska påverka tidiga skeden, vinna specifikationer och skapa affärer genom några av marknadens mest innovativa och hållbara lösningar.
Det här är inte en vanlig KAM-roll. Det är en game-changer-roll där du driver utvecklingen och skapar momentum i tidiga skeden. Du får vara med och sätta standarden för hur specifikationsarbete ska bedrivas i Sverige. Du arbetar med strategiska nyckelkunder som entreprenörer, fastighetsutvecklare och fastighetsägare som definierar morgondagens byggprojekt. För rätt person blir detta en affärskritisk roll med stort mandat, stort inflytande och stora möjligheter att göra skillnad.Din rollSom Strategic Key Account Manager ansvarar du för att utveckla och driva affären med Saint-Gobains mest betydelsefulla kunder, aktörer som påverkar hela branschens riktning. Du arbetar med både affärsstrategi och taktisk kundbearbetning, där målet är tydligt:
Maximera föreskrivningsgrad, vinna tidiga skeden och säkra långsiktiga partnerskap.
Du blir en del av organisationen Specification Sales, som idag består av två föreskrivande resurser samt en teknisk supportavdelning med sex specialister.
Rollen rapporterar till Sustainability & Specification Sales Director.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Utveckla kundstrategier och äga kundplaner, inklusive affärsmål, segmentstrategier och lönsamhet.
Bygga och utveckla relationer med entreprenörer, fastighetsutvecklare och fastighetsägare.
Påverka beslutsfattande i tidiga skeden för att säkerställa val av Saint Gobains lösningar i projekten.
Identifiera affärsmöjligheter och driva dem vidare genom uppsatt process
Presentera och förhandla lösningar på hög nivå.
Samarbeta tvärfunktionellt med övriga kommersiella funktioner.
Arbeta strukturerat i CRM och bidra med affärs- och marknadsinsikter för att stärka SG:s strategiska initiativ.
Din profilDetta är en roll för dig som trivs med att äga relationen, driva förändring och skapa affärer som gör skillnad, både för oss och våra kunder. Du har kommersiell skärpa och analytisk förmåga. Du trivs i en roll där du driver, utmanar och utvecklar och där kvalitet, struktur och långsiktighet är centralt. Du förstår branschens logik och vet hur lösningar väljs, föreskrivs och dras genom projekt.Publiceringsdatum2026-04-19Bakgrund
• Flerårig erfarenhet av Key Account Management inom bygg- eller installationsbranschen, eller* Erfarenhet från entreprenad, projektledning, projektering eller fastighetsutveckling.
Formella krav
• Eftergymnasial utbildning inom byggteknik, försäljning eller motsvarande.* Minst 5 års erfarenhet från KAM-arbete eller liknande.
Vi erbjuder
Möjligheten att vara med i uppstarten av en viktig strategisk satsning hos Saint-Gobain.
En roll med stort ansvar, frihet och strategisk betydelse.
Tillgång till marknadens starkaste produktportföljer och tekniska expertstöd.
En värderingsstyrd och hållbarhetsfokuserd kultur präglad av samverkan med ett starkt syfte om att förbättra både människors liv och planetens framtid - allt byggt på långsiktighet, etik och expertis.
En möjlighet att påverka hur vi arbetar och hur vi bygger teamet framåt.
Att vara en del av ett internationellt bolag med karriärmöjligheter, starkt fokus på säkerhet och hållbarhet.
Goda förmåner kring friskvård, flex- och distansmöjligheter, extra arbetstidsförkortning via kollektivavtal, bra försäkringar, aktiesparprogram, trivselbidrag, företagshälsovård och andra vardagsförmåner som kaffe, te och frukt samt personalrabatter och gemensamma festligheter.
AnsökanTjänsten är med placering i Stockholm. Önskad start är snarast, men vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående. Vi ser därför gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt, dock senast 3 maj 2026.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta:
Sustainability & Specification Sales DirectorErik ThörnE-postadress: erik.thorn@Saint-gobain.comMobil: 073 357 29 19
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saint-Gobain Sweden AB
(org.nr 556241-2592)
Norra Malmvägen 76 (visa karta
)
191 62 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Saint-Gobain Sweden Kontakt
Erik Thörn erik.thorn@saint-gobain.com 073-357 29 19
