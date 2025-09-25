Är du vår nästa administratör? Uppdrag på hel- och deltid!
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och tycker om att möta nya människor?
Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vi söker administratörer till både hel- och deltidsuppdrag.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Har du tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och är redo för nya utmaningar? Då kan det vara dig vi söker! I denna typ av roll kommer du som gillar att ge service av hög kvalité, möta nya människor och arbeta strukturerat, att stortrivas. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag men vanligt förekommande uppgifter är bland annat konferens- & receptionsansvar, schemaläggning, ta emot kunder och vara behjälplig i olika sorters ärenden.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med administrativa arbetsuppgifter, det är även meriterande om du har erfarenhet från servicebranschen eller i reception. Som person är det viktigt att du gillar ordning och reda, är serviceinriktad och social. Vi ser gärna att du trivs med varierande arbetsuppgifter och orädd för att ta egna initiativ. Vidare ser vi att du uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Du erbjuds
Vi har kunder, uppdragslängder och arbetsuppgifter inom flera olika branscher och detta varierar utifrån kundens behov. Vi är måna om att hjälpa dig hitta nästa spännande karriärmöjlighet, och vill alltid säkerställa att du kommer till en arbetsplats som matchar dina önskemål och framtidsvisioner!
Vi går igenom ansökningar och håller intervjuer löpande så skicka in din ansökan till oss redan idag! Om företaget
Jurek Recruitment & Consulting är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR/Administration samt marknad och business support. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Jobbnummer
9527322