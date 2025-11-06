Är du vår kollega? Sök till Personlig assistans i Stenungsunds kommun
2025-11-06
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Vård och omsorg ansvarar för insatserna som utförs lagstyrt och regleras primärt av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HsL) Med människan i fokus verkställs insatser genom beslut och ordinationer till personer som har olika behov av hjälp och stöd i sin vardag. Alla instanser som görs för den enskilde i kedjan bidrar till en kvalitativ och säker vård och omsorg.
Inom sektor socialtjänst arbetar vi året runt och varje dag med att möta människor, dem vi är till för, för att ge dem en mer meningsfull vardag. Vi arbetar innovativt, tillsammans, med glädje och omtänksamhet!Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Vi söker nu en medarbetare inom personlig assistans i vår kommun!
Du ska ha brukarfokus och vara lösningsinriktad. Du har gott omdöme, arbetar självständigt men har samtidigt god förmåga att samarbeta med kollegor och andra yrkesgrupper inom social välfärd. Respekten för människors självbestämmande och integritet är grunden i ditt arbete. Du ger brukaren ett stöd i vardagen så att han kan klara att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du som söker är positiv och gillar utmaningar, det är viktigt att du är kreativ och tar initiativ till aktiviteter.
Som person behöver du vara observant och uppmärksam på vår brukare när det gäller allt ifrån medicinska- som emotionella, fysiska och praktiska behov. Ditt intresse är att göra vardagen så lättsam, trygg och rolig som möjligt för brukaren. Med fördel har du erfarenhet av arbetet som personlig assistent, du är orädd och ser möjligheter och utmaningar i stället för hinder.
Arbetstiderna är i dagsläget fördelade på dag, kväll, vaken natt och jourpass, hos flera brukare.
Vi jobbar på 4-veckors scheman, med möjlighet till önskemål som i god tid ska presenteras i ledighetskalendern, vi är anslutna till det digitala programmet AiAi, där syns också schemat. Vi har regelbundna APT, här får grupperna tillfälle att ta upp saker, vi träffar också många andra härliga medarbetare från andra grupper dessa dagar.
Om du tycker att detta låter spännande så tveka inte att söka.Kvalifikationer
Personlig lämplighet och personkemi där du och brukaren klickar är förutsättningen för en anställning.
Du behöver ha arbetslivserfarenhet från vårdyrket, gärna inom LSS. Meriterande om du är utbildad undersköterska. Körkort är också meriterande för denna tjänst.Kvalifikationer
• Du är lugn och har ett tydligt brukarfokus.
• Du ska ha lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
• Du är bra på att motivera brukaren i syfte att bevara förmågor och självständighet.
• Du bidrar till god stämning i arbetsgruppen och bidrar till positiv utveckling för verksamheten.
• Du är innovativ och vågar prova nya saker.
• Du delar med dig av din kunskap till övriga kollegor och har en positiv känsla för utmaningar.
• Då dokumentation är en viktig del av vårt arbete, förutsätter vi att du kan uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
• Du ska vara insatt i gällande lagstiftningar och känna till de nationella riktlinjerna för vård och omsorg.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Enligt avtal.
