Är du vår framtida Affärsområdeschef inom anläggningskonstruktion?
Qflow Group AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-06-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qflow Group AB i Göteborg
, Borås
, Varberg
, Uddevalla
, Halmstad
eller i hela Sverige
Inhouse Tech söker framtida Affärsområdeschef inom anläggningskonstruktion
Vi söker dig som vill vara med och leda våra anläggningsprojekt mot framgång!
Vilka är vi?
Inhouse Tech är en ledande aktör inom bro-, anläggning- och huskonstruktion. Vi är med och driver samhällsutvecklingen via våra projekt som omfattar alla skeden, från tidigt idéstadie till färdigställande.
Vår Kultur
Vi är inte rädda för utmaningar - vi omfamnar dem. Vår kultur präglas av engagemang, kompetens, flexibilitet och arbetsglädje. Som en platt och prestigelös organisation värdesätter vi samarbete och gemenskap.
Rollen
I dagsläget delas våra projekt inom anläggningskonstruktion mellan avdelningarna för hus-, bro- och industrikonstruktion. Vår målsättning är att bygga upp en ny avdelning med fullt fokus på anläggningskonstruktion.
Rollen innebär att du på sikt, eller direkt vid anställning, kommer verka som affärsområdeschef för avdelningen inom anläggningskonstruktion. Du samverkar nära avdelningarna hus-, bro- och industrikonstruktion med målet att bygga upp och etablera en egen avdelning. Vattenreningsverk och kraftinfrastruktur är några exempel på anläggningar som kommer tillhöra ditt fokusområde.
I rollen så har du det övergripande ansvaret för planering, genomförande och uppföljning. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
bevaka marknaden och knyta nya kundkontakter
arbeta med anbud mot offentliga och privata beställare
driva projekteringsuppdrag i rollen som uppdragsledare/konstruktör
rekrytera medarbetare för att bygga upp ditt eget team med rätt kompetens
Detta är en nyckelroll där du får möjlighet att bygga upp och forma vårt affärsområde inom anläggningskonstruktion från grunden.
Vem vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av projektering och konstruktion inom anläggning och som idag arbetar som uppdragsledare, teknikansvarig eller liknande.
Det är viktigt att du trivs med att arbeta operativt och bidrar med din tekniska spetskompetens. Samtidigt drivs du av att göra affärer samt utveckla och upprätthålla relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter.
Vi ser även att du har en akademisk bakgrund som civilingenjörsexamen eller högskoleingenjör med relevant inriktning för rollen.
Det är viktigt att du tycker om att ta ett helhetsansvar och är trygg i att ta en ledarroll.
Vad du får
Hos oss får du möjlighet att arbeta i kvalificerade och samhällsviktiga projekt där du bidrar till verklig utveckling. Du blir en del av ett sammanhang med erfarna kollegor, där lärande och utveckling sker i det dagliga arbetet.
Rollen innebär ett stort ansvar med goda möjligheter att påverka både din egen utveckling och hur arbetet bedrivs, i en organisation där beslut fattas nära verksamheten och där din insats gör skillnad.
Ansök Nu
Om du är redo för en spännande utmaning och vill vara en del av vårt växande team hör av dig. På Inhouse Tech är det bara du själv som sätter gränserna för din personliga utveckling!
Gör din karriär till en spännande resa med Inhouse Tech. Ansök idag! Vi är nyfikna på dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qflow Group AB
(org.nr 559384-0837)
411 18 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inhouse Tech AB Jobbnummer
9973594