Är du Uniflex nya teamledare på Dagab i Bålsta?
2025-09-03
Vi söker nu en teamledare till oss på Uniflex! Du kommer vara ute och arbeta hos vår kund Dagab på deras toppmoderna logistikcenter i Bålsta.
Just nu är Dagab i en väldigt spännande fas där organisationen och människorna bygger upp verksamheten. Som Teamledare hos Uniflex kommer du få möjligheten att vara med och bygga framtidens logistikcenter.
Logistikcenter Bålsta är uppdelat i tre huvudsakliga temperaturzoner torrt, kylt samt frys. Du kommer i första hand arbeta som produktionsmedarbetare där arbetet till stora delar är semi-automatiskt plock. Du kommer att rotera mellan dom samtliga temperaturzonerna.
Dagab driver och utvecklar Axfoodkoncernens sortiment och ansvarar för hela varuflödet med lager och transporter. Det är de som ser till att bra mat och varor kommer ut till bland annat Willys, Hemköp och Axfoods övriga butikskedjor, men också till externa företagskunder samt e-handeln.
Dagabs vision är att varje dag leverera Sveriges mest hållbara, prisvärda och moderna kunderbjudande inom mat. Till en sisådär 10 miljoner människor.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som teamledare arbetar du till största delen operativt i produktionen tillsammans med övriga medarbetare. Samtidigt fungerar du som ett stöd och en kontaktperson för konsulterna på plats.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
• Arbeta operativt i lagrets dagliga verksamhet.
• Vara behjälplig och stötta konsulterna i det dagliga arbetet.
• Följ upp produktiviteten veckovis och bidra till att arbetet bedrivs effektivt.
• Ansvara för utdelning av arbetskläder vid behov.
• Vara ett föredöme och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Uppdraget kräver att du har en god förmåga att kombinera praktiskt arbete med ett närvarande ledarskap. Som teamledare är du en viktig länk mellan konsulterna och arbetsledningen och ser till att arbetet flyter på smidigt och att teamet trivs och utvecklas.
Uppdraget startar omgående och är på heltid tillsvidare. Inledningsvis kommer du att arbeta dag- eller nattpass, men det är viktigt att du är flexibel gällande arbetstider.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och trivs med att arbeta både operativt och i en ledande roll. Du är en närvarande teamledare som deltar i det dagliga arbetet, samtidigt som du stöttar och vägleder kollegorna på plats. Med din struktur, flexibilitet och förmåga att skapa en positiv arbetsmiljö bidrar du till att arbetet flyter på effektivt och att teamet utvecklas
Bra att känna till är att Dagab har nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Mångfalden ses som en styrka och är en viktig del av det som gör Dagab till en attraktiv arbetsplats. För att säkerställa en god och trygg arbetsmiljö genomförs även slumpvisa drogtester på arbetsplatsen, liksom tester i samband med rekrytering.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
