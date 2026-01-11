Är du ung och drömmer om en karriär inom försäljning?
2026-01-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vi söker nu fler fältsäljare till våra framgångsrika team. Gå på förbokade säljmöten samt boka dina egna med generös provision. Du blir en del av Svenska Alarm som är en totalleverantör av säkerhet till privatbostäder.
Vi hjälper kunden genom hela processen med val av larm, installation och service. Med en ny generation bostadslarm och en stark tro på grannsamverkan vill vi bidra till ett tryggare samhälle.
På Svenska Alarm får du möjligheten att arbeta på en intressant och utmanande arbetsplats. Verksamheten är ett utpräglat säljbolag med ung vilja och glädje. Vi ger dig en komplett säljutbildning med dem tre U.en som utgångspunkt. Ni jobbar tillsammans i ett team som åker ut och besöker kunder i deras närmiljö. Ditt jobb blir att med kundansvar sälja in produkter, kampanjer och paket till privatkunder. Det kan röra sig om allt från inbrottslarm, brandlarm till trygghetslarm och andra lösningar.
Vi söker dig som gillar att göra affärer samt är duktig på att skapa trygghet och förtroende gentemot kunder. Vi ser gärna att du har erfarenhet från sälj eller servicejobb men även du utan tidigare erfarenhet är välkommen att söka. Som person är du driven, social och servicemedveten. Du har lätt för att ta människor och får snabbt kontakt med andra. Tjänsten passar dig som är nyfiken på något nytt och vill utvecklas som människa. Din svenska är god, både i tal och i skrift.
Svenska Alarm är en totalleverantör av säkerhet till privatbostäder. Vi hjälper kunden genom hela processen med val av larm, installation och service. Med en ny generation bostadslarm och en stark tro på grannsamverkan vill vi bidra till ett tryggare samhälle.
