Är du undersköterska och vill vara med från start på något nytt?

I höst öppnar vi dörrarna till ett modernt och hemtrevligt särskilt boende där både medarbetare och boende ska trivas.
Lokalerna är helt nyrenoverade, med god arbetsmiljö, moderna hjälpmedel och utrymme för personcentrerad vård och omsorg. Här sätter vi kvalitet, trygghet och respekt i fokus - varje dag.
Vi söker nu engagerade och omsorgsfulla medarbetare som vill vara med och skapa en trygg, varm och meningsfull vardag för våra boende. Var med från början och påverka - välkommen till Andersgården! Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en nyckelperson i våra boendes vardag. Du arbetar nära dem i det dagliga livet och bidrar med trygghet, omtanke och professionell omvårdnad. Arbetet innebär:
Personlig omvårdnad och serviceinsatser
Hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt delegation
Samverkan med anhöriga och övrig personal
Att bidra till en positiv och trygg miljö för boende och kollegor Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Är utbildad undersköterska (med intyg från Socialstyrelsen)
- Har erfarenhet av äldreomsorg (meriterande, men inget krav)
- Kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift
- Har datafärdigheter relevant för undersköterskeyrket och krav på dokumentation
Förmågor och färdigheter
Du har ett varmt bemötande och ett genuint intresse för människor samt är ansvarstagande, lyhörd och samarbetsvillig.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
