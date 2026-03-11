Är Du Undersköterska Och En Av Dem Vi Söker Till Oss På Biva?
Verksamhetsområde anestesi-, operation- och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Vår verksamhet
Barnintensivvårdsavdelningen, BIVA, bedriver högspecialiserad intensivvård för barn inom kirurgi, medicin, neurologi, trauma, brännskador och infektioner. Utöver detta vårdar vi även barn i behov av intermediärvård. Vi vårdar alla barn främst i åldrarna 0-16 år.
Arbetssättet är teambaserat och vi lägger stor vikt vid att arbeta familjecentrerat då barnets närstående är en viktig del i vården. Avdelningen har sedan några år nya lokaler anpassade för barnet och dess behov. Vi är en blandad personalgrupp där det finns ett stort engagemang och mycket varierande kunskap. Ingen kan allt, alla kan något.
Du kommer att ha en viktig roll i samarbetet där olika professioner arbetar tillsammans för barnets bästa. Vi har ett nära samarbete med Akademiska barnsjukhuset. Nu söker vi nya undersköterskekollegor till barnintensiven. Du är välkommen att hospitera på BIVA för att träffa oss och få en inblick i vården av sjuka barn.
På vår hemsida hittar du en massa bra information och flera filmer som visar hur det ser ut på vår arbetsplats och där medarbetare berättar hur det är att arbeta hos oss, välkommen att titta där Jobba inom anestesi och operation | Akademiska (https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/vara-olika-omraden/avgorande-roll-i-avgorande-stunder---arbeta-pa-anestesi-operation-och-intensivvard/).
Ditt uppdrag
Som undersköterska på BIVA arbetar du tillsammans i ett vårdteam bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska och paramedicinsk personal nära det sjuka barnet och dennes familj/närstående.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Vi vill att du är utbildad undersköterska med minst ett års erfarenhet från akutsjukvård. Meriterande är om du dessutom har erfarenhet från barnsjukvård.
Din kompetens
Du sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Då tempoväxlingar är en del av vardagen på en intensivvårdsavdelning vill vi att du skall vara beredd på snabba omställningar.
På BIVA är arbetsmiljön viktig och vi söker dig som är en engagerad och positiv och vill bli en del av vår arbetsgrupp. Stämmer detta in på dig kombinerat med nyfikenhet och noggrannhet kan du vara rätt för oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.
Du får en anpassad inskolning utifrån din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du också kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling för att stärka dig i ditt arbete som undersköterska inom barnintensivvård. Vi tar tillvara på personalens engagemang och kunskap i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Cecilia Kristoffersen, 018-611 58 11
Fackliga representant Marie Skalmark nås via växeln, 018 611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
