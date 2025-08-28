Är du undersköterska, nattuggla och vill vara med från start på något nytt?
2025-08-28
Beskrivning
I höst öppnar vi dörrarna till ett modernt och hemtrevligt särskilt boende där både medarbetare och boende ska trivas - dygnet runt.
Lokalerna är helt nyrenoverade, utrustade med moderna hjälpmedel och erbjuder en god arbetsmiljö som gör det lättare att ge personcentrerad vård och omsorg.
Hos oss är nätterna lika viktiga som dagarna och du blir en central del i att säkerställa trygghet, omtanke och god omvårdnad under dygnets tystare timmar.
För att ge både personal och boende den bästa starten kommer vi att öppna en avdelning i taget, i lugn takt. Det innebär att du får möjlighet att vara med från början, påverka arbetssättet och bidra till att skapa en trygg, harmonisk och välfungerande nattmiljö redan från start. Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på natten är du en nyckelperson för våra boendes trygghet och välbefinnande. Ditt arbete innebär bland annat:
Personlig omvårdnad och serviceinsatser under natten
Hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt delegation
Att observera, dokumentera och rapportera förändringar i de boendes tillstånd
Samarbete med kollegor, dagpersonal och sjuksköterska vid behov Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Är utbildad undersköterska (med intyg från Socialstyrelsen)
- Har erfarenhet av äldreomsorg och gärna av nattarbete (meriterande, men inget krav)
- Kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift
- Har datafärdigheter relevant för undersköterskeyrket och krav på dokumentation
Förmågor och färdigheter
Som nattundersköterska behöver du kunna arbeta självständigt men också samarbeta när det behövs. Du har ett lugnt bemötande, ett genuint intresse för människor och är ansvarstagande, uppmärksam och lyhörd.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
