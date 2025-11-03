Är du undersköterska med erfarenhet av sjukhusvård? Vi söker timanställda!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-11-03
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Bemanningsservice rekryterar och ansvarar för all timanställd personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).
Vårt uppdrag är att bemanna vårdavdelningarna med engagerad och kompetent personal vid akut korttidsfrånvaro. Som timanställd på Bemanningsservice har du möjlighet att ambulera mellan ett flertal avdelningar inom vår verksamhet som bedrivs på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Högsbo sjukhus samt Rågården.
Nu söker vi fler undersköterskor för timanställning till Bemanningsservice!
Vad erbjuder vi?
Introduktion anpassad efter din tidigare erfarenhet och kompetens.
Du startar med introduktion på en avdelning men har på sikt möjlighet att ambulera mellan flera somatiska avdelningar. Placering sker utifrån var behovet är som störst i verksamheten samt din tidigare erfarenhet.
Med hjälp av bokningssystemet TimeCare Pool bokas du in på arbetspass utefter din egen tillgänglighet, du styr därmed själv när du kan arbeta. Vi erbjuder timanställning där man som anställd behöver kunna arbeta minst fyra pass i månaden. Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du med personliga omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser i nära patientarbete vilket bland annat innebär provtagningar, kontroller och rapporteringar.
Bemanningsservice uppdrag är att täcka upp vid akut korttidsfrånvaro på hela Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Om dig
Du är grundutbildad undersköterska
Du har minst ett års erfarenhet av arbete på sjukhus
Du har erfarenhet av kontroller så som provtagning, puls och blodtryck
Som person är du serviceinriktad och flexibel. Du har ett genuint intresse för människor samt ett stort engagemang i ditt arbete. Då du har möjlighet att ambulera mellan ett flertal verksamhetsområden behöver du vara en god lagspelare med en öppensinnad inställning inför nya miljöer och arbetsgrupper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Intervjuer hålls löpande under ansökningsperioden.
I samband med rekryteringen kommer vi att beställa utdrag från misstanke - och belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. För dig som blir erbjuden en anställning hos oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset så innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara assistent omvårdnad istället för undersköterska. Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men utan titeln undersköterska. Läs mer här: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
